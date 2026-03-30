O presidente da direção dos bombeiros de Arcos de Valdevez defendeu esta segunda-feira a profissionalização no combate ao fogo e o fim do atual modelo sazonal de combate aos incêndios, assente num reforço de meios no período considerado crítico.

“Não podemos continuar a reagir ao fogo. Temos de antecipá-lo. E isso só se faz com um dispositivo permanente, profissionalizado e devidamente articulado”, sustenta, em comunicado, Germano Amorim, a propósito do “elevado número de incêndios rurais deflagrados nos últimos dias” naquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

O responsável defende o fim do DECIR — Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais e a criação de um dispositivo permanente, ativo durante todo o ano.

De acordo com Germano Amorim, “a situação operacional demonstra que o modelo sazonal já não responde à realidade climática, territorial e criminal que o país enfrenta”.

Por isso, o atual dispositivo de combate a incêndios tornou-se “insuficiente e desajustado“.

“Hoje, em Arcos de Valdevez e nos concelhos vizinhos, temos múltiplos incêndios ativos. Isto não é exceção — é a nova normalidade. O risco é permanente. O apoio também tem de ser”, alertou.

O responsável sublinha que “os bombeiros estão no terreno muito antes da ativação oficial do DECIR, enfrentando ocorrências exigentes com meios limitados, equipamentos desgastados e viaturas que acumulam avarias devido ao esforço contínuo”.

“Continuamos sem o reforço que só chega no verão. Isto não é planeamento. É improvisação”, lamenta.

Germano Amorim critica a lógica de “reforço apenas durante alguns meses do ano, afirmando que a abordagem “não só é ineficaz, como coloca bombeiros e populações em risco“.

Por outro lado, é precisa a profissionalização total dos bombeiros, pois “Portugal não pode continuar a depender de um sistema assente no voluntariado para enfrentar um risco permanente”.

“Não podemos continuar a pedir a voluntários que enfrentem um risco permanente com estruturas temporárias. O país precisa de bombeiros profissionais, dedicados a tempo inteiro, com carreiras estáveis, formação contínua e meios adequados”, avisa

Reconhecendo o voluntariado como “uma força essencial e insubstituível”, o diretor refere que “não pode ser a base estrutural de um sistema que enfrenta riscos permanentes, complexos e cada vez mais violentos”.

“O voluntariado deve ser valorizado, mas não pode continuar a ser o pilar central de um sistema que exige resposta permanente, técnica e altamente especializada”, diz.

O responsável sugere, por isso, a criação de “equipas profissionais reforçadas durante todo o ano“, a manutenção contínua de viaturas e equipamentos, um investimento estável e não sazonal, a articulação operacional permanente entre bombeiros, proteção civil e forças de segurança e “estratégias de prevenção que não dependam do verão”.