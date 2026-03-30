A Polícia Judiciária conseguiu localizar um bebé de dois meses que estava desaparecido há dez dias. O bebé estava com a mãe, a quem acabou por ser retirado depois de terem sido “identificados comportamentos negligentes” por parte da mulher.

Em comunicado, a PJ explica que localizou o bebé, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, no passado dia 27 de março, dez dias depois de a mãe ter desaparecido de um estabelecimento oficial de apoio social.

Depois de a Comissão de Proteção de Menores de Santarém ter participado a situação à PSP e de o caso ter sido entregue à PJ, as buscas duraram 24 horas e serviram para localizar a mãe e o bebé, que estavam na Nazaré.

O comunicado indica que tendo sido identificados “comportamentos negligentes” por parte da mãe, como “a incapacidade de proporcionar cuidados básicos, como higiene, alimentação e vestuário e, ainda, a existência de reações agressivas por parte desta, que colocavam em risco o recém-nascido”, o bebé foi retirado à mãe e encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia.

O bebé encontra-se agora a salvo, sob a tutela do Tribunal de Família e Menores de Santarém, visando garantir a sua segurança, bem-estar e integridade física”, remata a mesma nota emitida pelo gabinete de comunicação da PJ.