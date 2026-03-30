O grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores questionou esta segunda-feira o Governo Regional sobre se foi ou não constituído o grupo de trabalho necessário à criação do Centro Académico Clínico no arquipélago.

Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, os socialistas questionam, partindo do princípio que ainda não foi constituído o grupo de trabalho necessário à criação do Centro Académico Clínico nos Açores, quais as razões que justificam esse atraso.

Segundo um comunicado do PS/Açores, pretende-se ainda saber que modelo de articulação institucional prevê o Governo Regional entre o futuro Centro Académico Clínico, a Universidade dos Açores e Serviço Regional de Saúde.

O maior partido da oposição na região pretende saber qual a tutela governamental responsável pela coordenação deste processo e se esse departamento já promoveu contactos formais com a Universidade dos Açores sobre esta matéria.

Citada na nota de imprensa, a deputada Sandra Costa Dias refere que, de acordo com informações públicas recentes, “o processo de criação do Centro Académico Clínico ‘está na estaca zero’, o que levanta sérias dúvidas sobre o compromisso do Governo Regional nesta matéria”.

Segundo a deputada da oposição, a ideia de “evolução para um modelo de maior diferenciação hospitalar e académica, frequentemente associada à ambição de um futuro Hospital Universitário, não pode ser sustentada apenas por declarações políticas”.

“Exige, antes, instrumentos institucionais concretos, cooperação efetiva entre entidades e planeamento rigoroso”, disse.

A parlamentar recordou que a Universidade dos Açores “já desenvolveu trabalho preparatório relevante, mas que continua a faltar iniciativa por parte do executivo, em particular da tutela da Saúde, o que está a atrasar um processo considerado essencial para a qualificação dos profissionais de saúde e para a fixação de médicos na região”.