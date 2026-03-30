Um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira nas ilhas Vanuatu, com epicentro a 35 quilómetros da cidade de Luganville — a segunda maior.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o abalo, que foi registado em 82 estações, ocorreu às 9h44 a uma profundidade de cerca de 115 quilómetros.
Notable quake, preliminary info: M 7.2 – 27 km ENE of Luganville, Vanuatu https://t.co/ypGnK5t2Kt
— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 30, 2026
O Centro Nacional de Alerta de Tsunami norte-americano adiantou na rede social X que não se prevê a ameaça de tsunami.
Tsunami Info Stmt: M7.2 Vanuatu Islands 0144PDT Mar 30: Tsunami NOT expected; CA,OR,WA,BC,and AK
— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) March 30, 2026