Um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira nas ilhas Vanuatu, com epicentro a 35 quilómetros da cidade de Luganville — a segunda maior.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o abalo, que foi registado em 82 estações, ocorreu às 9h44 a uma profundidade de cerca de 115 quilómetros.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunami norte-americano adiantou na rede social X que não se prevê a ameaça de tsunami.