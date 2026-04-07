Sever do Vouga recebe a edição de 2026 da Feira Quinhentista, evento que celebra o foral concelhio outorgado por D. Manuel I, entre os dias 24 e 26 deste mês.

Segundo informação do município, a recriação histórica decorre no Parque Urbano e conta com cerca de 50 participantes, entre artesãos, mercadores e taberneiros locais.

O mercado abre as portas na sexta-feira às 17h00, sendo de destacar no programa, já no domingo, às 15h30, o cortejo régio, com a ‘presença’ de D. Manuel I.

“Sob o mote da celebração do Foral outorgado por D. Manuel I em 1514, este certame assume-se como um projeto estratégico de salvaguarda da identidade e memória coletiva do território. A edição deste ano destaca-se pelo forte envolvimento do tecido associativo e económico local”, refere a Câmara de Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, em nota de imprensa.

Durante o certame, os visitantes podem assistir a torneios a cavalo e mostras de armas na liça, bem como à recriação de casamentos e funerais da época.

As associações locais dinamizam tabernas com gastronomia tradicional e acampamentos que retratam vivências militares e árabes.

A animação noturna inclui espetáculos de fogo no lago e um ritual celta com esconjuro no sábado às 21h00, sendo a entrada gratuita durante os três dias.

O Foral Manuelino de Sever do Vouga foi outorgado pelo rei D. Manuel I em 29 de abril de 1514, inserido na reforma dos forais promovida pelo monarca.