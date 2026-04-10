A Câmara de Loures vai inaugurar na segunda-feira um centro de acolhimento temporário para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, após um investimento de “cerca de um milhão de euros”, anunciou esta sexta-feira este município do distrito de Lisboa.

“O novo equipamento terá capacidade para acolher 15 pessoas em situação de vulnerabilidade social“, indicou a Câmara de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão.

Em comunicado, o município adiantou que o centro de acolhimento temporário vai funcionar “24 horas por dia, 365 dias por ano”, no sentido de garantir “respostas concretas e dignas para pessoas em situação de emergência social, promovendo não apenas o seu alojamento, mas sobretudo a sua autonomização e inclusão”.

A Câmara de Loures sublinhou que um centro de acolhimento temporário é uma resposta social de emergência, que disponibiliza “alojamento temporário, alimentação, higiene e apoio psicossocial a pessoas (adultos ou crianças) em situação de carência, risco ou sem-abrigo”, realçando que o objetivo é “proteger e estabilizar o indivíduo enquanto se define um projeto de vida para a sua reinserção”.

A concretização deste projeto social envolve “várias parcerias estratégicas”, informou a autarquia, destacando a VITAE — Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, que assegurará a gestão desta resposta, tendo em conta a experiência, conhecimento e capacidade de intervenção.

Outra das entidades parceiras é o IADE — Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, que contribuiu com “uma abordagem inovadora, ao estudar o impacto dos espaços físicos — nomeadamente das cores — no processo de recuperação e desenvolvimento de competências de pessoas em situação de trauma”, indicou o município, referindo que tal permitiu “criar um espaço mais humano, mais acolhedor e verdadeiramente transformador”.

De acordo com a autarquia, o projeto do centro de acolhimento temporário em Loures teve também o apoio da empresa IKEA, que “assumiu o compromisso de mobilar e decorar os vários espaços deste equipamento”.