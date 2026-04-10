O treinador Petit prometeu esta sexta-feira um Santa Clara com a “mesma identidade” e o “mesmo compromisso” frente ao Rio Ave, garantindo que a equipa pretende “muito voltar às vitórias” na Primeira Liga portuguesa de futebol.

“Esperamos um adversário difícil, mas vamos com a mesma identidade, o mesmo compromisso e a mesma qualidade que temos apresentado nos últimos jogos. Queremos voltar muito às vitórias”, afirmou, em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Rio Ave, a contar para a 29.ª jornada.

Com as equipas separadas por dois pontos na classificação, já que o Rio Ave tem 30 pontos (mais dois do que o Santa Clara), Petit reconheceu a importância do próximo encontro.

“O próximo é sempre o mais importante, mas, aqui, as duas equipas têm um registo nos últimos seis jogos muito idêntico em termos de resultados. Sabemos que estão ali com 30 pontos. É um jogo importante para nós, jogamos em nossa casa. Queremos voltar às vitórias“, salientou.

Nos últimos seis jogos, o Rio Ave somou três vitórias, duas derrotas e um empate, o mesmo registo alcançado pelo Santa Clara em igual período, sendo que, na ronda anterior, os açorianos foram derrotados em casa do Sporting (4-2), enquanto os vila-condenses perderam em casa com o Alverca (2-1).

Petit destacou a qualidade do próximo adversário, assinalando a mudança de sistema operada pelos vila-condenses nos últimos jogos, em que deixaram de jogar com três centrais para alinhar com laterais na linha defensiva.

O treinador do Santa Clara realçou também o conhecimento que tem de “alguns jogadores” adversários, já que orientou o Rio Ave na época transata.

“Sabemos aquilo que podemos explorar em termos ofensivos. Temos de saber também o que precisamos, em termos defensivos, para estar preparados para defendermos bem, mas sermos iguais e fiéis àquilo que é nossa identidade e ideia de jogo”, vincou.

Petit confessou ter sentido “frustração” no plantel após a derrota por 4-2 em Alvalade, mas revelou que apelou aos jogadores para canalizarem aquele sentimento para o jogo frente ao Rio Ave: “Não podemos controlar aquilo que se passa no jogo. Podemos é controlar os nossos comportamentos. Senti no final do jogo a equipa frustrada pelo que fez, por aquilo que criou, por aquilo que marcou, não tirando mérito à vitória do Sporting”.

O Santa Clara, 14.º classificado, com 28 pontos, recebe o Rio Ave, 12.º, com 30, no sábado, às 17h00 locais (18h00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.