As autoridades portuguesas registaram 430 ocorrências de violência doméstica e detiveram 19 suspeitos da prática deste crime na Páscoa, avança o Expresso. Entre os dias 27 de março e 6 de abril deste ano, foram detidas mais seis pessoas do que no período homólogo do ano passado, porém, registaram-se menos 53 ocorrências.

Ilda Afonso, coordenadora do Centro de Atendimento e Acompanhamento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), explica ao semanário que este números condizem com a tendência verificada em períodos de férias, devido ao acréscimo de tempo livre que os agressores têm. “É um período crítico para as mulheres e crianças que vivem numa realidade de violência doméstica”, analisa.

Em 2025, os crimes de violência doméstica registaram uma diminuição, continuando uma tendência que se mantém desde 2021. Foram realizadas 29.644 participações no ano passado, menos 577 do que em 2024 e menos 817 do número que se registou em 2023.