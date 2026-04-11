O Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães aplicou prisão preventiva a nove homens detidos numa operação que desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava nos distritos do Porto, Braga, Coimbra e Guarda, anunciou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR acrescenta que outros cinco detidos ficaram sujeitos a apresentações diárias ou trissemanais na força de segurança da sua área de residência.

Na operação, foram ainda detidos mais cinco suspeitos, que ficaram com termo de identidade e residência.

Na quarta-feira, a GNR revelou que deteve 16 homens e três mulheres e desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava nos distritos do Porto, Braga, Coimbra e Guarda, tendo também apreendido 34 mil doses de produto estupefaciente.

Liderada pelo Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, a operação “visava um grupo de indivíduos suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes” o qual assegurava, alegadamente, “toda a cadeia logística, desde a aquisição até à venda ao consumidor final, em vários distritos do Norte e do Centro de Portugal”.

“No âmbito das diligências, que decorriam há cerca de um ano, foram cumpridos 42 mandados de busca, nomeadamente 22 buscas domiciliárias e 20 buscas em veículos, garagens e armazéns, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Guarda, culminando na detenção de 16 homens e de três mulheres, com idades entre os 25 e os 47 anos, tendo quatro dos detidos sido capturados na sequência do cumprimento dos respetivos mandados de detenção”, adiantou a GNR.

No decorrer da operação policial, os militares da Guarda apreenderam 24.786 doses de haxixe, 6.335 doses de cocaína, 3.174 doses de liamba, 47 gramas de ‘ecstasy’, 168 doses de MDMA e 14 gramas de LSD.

A GNR apreendeu ainda seis viaturas, quatro armas de fogo, 134 munições, um silenciador, quatro bastões, uma catana e oito soqueiras.

Além disso, foram também apreendidos quatro computadores portáteis, um ‘drone’, quase 122 mil euros, 23 telemóveis, 13 balanças e material de acondicionamento de produto estupefaciente.