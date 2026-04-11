Dez dias depois, Artemis II aterra e lança regresso à Lua. Depois vem Marte?

Dez dias e uma volta à Lua depois, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen regressaram a Terra. No início desta semana, bateram o recorde e foram onde nenhum humano alguma vez tinha ido. Agora, estão de volta com horas de dados por analisar e uma porta aberta para uma alunagem nos próximos anos.

A amaragem, que aconteceu na madrugada de sábado, estava na mente dos quatro astronautas desde o momento em que foram escolhidos para integrar esta missão. “Tenho pensado na reentrada desde o dia 3 de abril de 2023. Temos de voltar, todas as coisas boas veem connosco, temos tantas fotografias, tantas histórias por contar”, referiu o piloto Victor Glover a menos de 48 horas do derradeiro momento.

O sucesso de 10 dias de missão ficariam decididos naquele intervalo de 13 minutos. Entraram na atmosfera terrestre a quase 40.000 km/h e numa cápsula que excedia os 2.700 ºC no seu exterior, pelas 00h53, tal como esperado. Protegidos por um escudo térmico, a tripulação da Artemis II acionou nove paraquedas diferentes, à medida que a altitude foi diminuindo e, pelas 1h07, Wiseman, Glover, Koch e Hansen estavam a flutuar no Oceano Pacífico.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! ???? The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Equipas da NASA, da Guarda Costeira, e da Marinha norte-americana estavam posicionadas perto da costa de San Diego horas antes de a nave Integrity estar sequer pronta para aterrar. Ainda assim, as operações de resgate só puderam começar cerca de 30 minutos depois da amaragem, para garantir que a cápsula fazia o seu “power down”, ou seja, garantir que os sistemas da nave estavam desligados e, assim, havia condições de segurança tanto para a tripulação como para as equipas de resgate.

Christina Koch foi a primeira a respirar o ar terrestre, pelas 2h32, e o comandante Reid Wiseman foi o último, devido à configuração dos lugares a bordo. Os quatro astronautas foram retirados um de cada vez para uma espécie de “alpendre insuflável” que se montou mais de uma hora após a aterragem mesmo à saída da porta da cápsula, depois de quatro médicos — um por cada membro da tripulação — terem entrado naquele espaço apertado para verificar o estado de saúde de cada um. Neste local no exterior da nave, depois de ter sido dada a “luz verde” pelos profissionais de saúde, a tripulação teve a oportunidade de se adaptar às condições de gravidade terrestre, ao fim de 10 dias de microgravidade.

Foi após 20 minutos de adaptação que apareceu um helicóptero para transportar cada um dos astronautas até ao navio USS John P Murtha, onde foram recebidos com um abraço do administrador da NASA Jared Isaacman, antes de partirem para uma primeira vaga de exames médicos. Daqui, a próxima passagem será San Diego — finalmente, em terra — para observações adicionais, e só depois seguirão a bordo de um jato da NASA a caminho de Houston e do Johnson Space Center, para se reencontrarem com a equipa que os acompanhou não só nos últimos 10 dias de missão mas durante os vários anos de preparação que culminaram neste dia.