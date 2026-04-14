O vereador do PS na Câmara do Porto Manuel Pizarro considerou esta terça-feira “muito difícil explicar” que o Edifício Transparente tenha de ser demolido pelas razões que foram apresentadas, enquanto o presidente reforçou a necessidade de intervir num “empecilho”.

Manuel Pizarro considerou que falta “uma justificação técnica e económica para a decisão da demolição”, sendo para si “difícil explicar” que tenha de ser demolido por causa de alterações climáticas, e no Programa da Orla Costeira (POC), e “admitir-se que é, então, a demolição dos pisos superiores”.

“Parece que estão a atirar areia para os olhos das pessoas ou, neste caso, a atirar água para os olhos das pessoas. Nesse caso, o que era preciso demolir eram os pisos inferiores, todos conseguimos compreender que o mar chegará primeiro”, ironizou aos jornalistas, após a reunião privada do executivo.

O vereador exigiu ver a argumentação para este anúncio, até porque, já depois de muita história quanto ao edifício, este é hoje “intensamente utilizado”, com um “centro empresarial muito inovador e útil à cidade e à economia da região”, onde trabalham cerca de 600 pessoas e estão instaladas dezenas de empresas.

“Parece-me leviana a decisão de o fazer demolir, foi uma opção de gosto, de estética, sem ainda perceber sequer pelo que é que aquilo vai ser substituído. Acho que há uma péssima utilização dos recursos públicos, e os argumentos de gosto estético não deviam justificar a demolição de um edifício que, a preços de hoje, custaria 12 ou 13 milhões de euros voltar a edificar”, atirou.

O presidente Pedro Duarte (PSD-CDS-IL) frisou o que tem dito desde a campanha eleitoral, no final de 2025: “aquele edifício não está bem naquele local, não ajuda a cidade”.

“Há razões, de cariz técnico e muito antigas, que vêm desde o famoso POC (…) aprovado em 2021, embora o processo de discussão pública tenha começado muito antes. Acresce às razões técnicas para o edifício não ficar onde está um outro argumento, que não é de gosto, ao contrário do que se diz, mas de ideia de cidade”, defendeu.

Para o autarca, “é, de facto, um empecilho em todos os aspetos”. “Nós queremos requalificar toda aquela zona, torná-la mais apetecível, para os portuenses, até para os turistas. Há um consenso muito abrangente na cidade, para não dizer unanimidade, tirando dois ou três arquitetos, que se calhar por razões afetivas, algum peso de consciência, por terem tido ação num edifício que os próprios assumem, hoje em dia, que é inútil”, afirmou.

Pedro Duarte referia-se a críticas dos arquitetos Carlos Prata, responsável pela requalificação, que considerou existir uma “atitude ‘trumpiana'”, e Nuno Monteiro, que trabalhou com o catalão Solà-Morales, autor do projeto, que pediu que existisse mais do que motivação estética para a decisão.

O autarca admitiu “contactos informais” e a vontade de “levar a efeito” uma reunião com a Ordem dos Arquitetos, que já a requisitou, também para apreciar “a forma absolutamente construtiva” como esta ordem se tem posicionado no processo.

Miguel Corte-Real, do Chega, lembrou que o partido que representa no executivo quer “uma zona da cidade com edifícios baixos” e defende uma cidade “não densa” e com “menos betão”, com espaços verdes, e por isso está “por princípio de acordo com o presidente”.

Contudo, “não deixa de ser um edifício municipal, que custou 15 milhões de euros, e a decisão de o eliminar deve ser trazida aos órgãos próprios, para se poder fazer esta deliberação, porque o senhor presidente não é o dono da cidade, é o município“, criticou.

Pedindo que se acautelem os interesses dos privados com negócios ali estabelecidos, disse que há “planeamento a fazer” e pretende entender “se é a Agência Portuguesa do Ambiente” que quer eliminar o edifício, incorrendo então em “responsabilidades”.

“Não percebemos qual é o plano. Percebemos que o plano era comunicar que aquilo vai deixar de existir”, lamentou, pedindo ainda que se proteja e evite mais construção junto ao mar e ao Parque da Cidade.

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, sublinhou esta terça-feira que a demolição parcial do Edifício Transparente se prende com razões legais e valores ambientais, e indicou que o processo avança em 2027, por estar no domínio marítimo e em risco, tendo sido por isso que a APA propôs a demolição.

O Edifício Transparente foi construído em 2001 no âmbito do projeto de extensão do Parque da Cidade até ao mar, da autoria de Solà-Morales, intervenção financiada pelo programa Polis e integrada no plano de obras da empresa promotora do Porto 2001 — Capital Europeia da Cultura.

O POC-Caminha/Espinho, em vigor desde 2021, identifica 46 áreas críticas e determina o recuo de dezenas de núcleos habitacionais, bem como a proteção da praia Internacional no Porto, junto ao Edifício Transparente, cuja demolição está prevista até 2028.