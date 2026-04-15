A GNR deteve cinco homens e duas mulheres suspeitos de tráfico de droga e apreendeu 145 doses de cocaína e 102 de haxixe, no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR explica que os suspeitos, entre os 25 e os 50 anos, foram detidos na terça-feira, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que “durava há cerca de um ano”.

Os militares da Guarda, pode ler-se, “identificaram e desmantelaram uma rede criminosa de venda de produtos estupefacientes” que operava na região de Odemira.

No decorrer da operação, foi dado cumprimento a sete mandados de detenção e a oito mandados de busca, duas delas domiciliárias e seis em veículos.

A ação resultou na detenção dos sete suspeitos e na apreensão das 145 doses de cocaína e das 102 doses de haxixe, assim como de nove telemóveis, 165 euros em numerário, duas balanças digitais de precisão e uma arma branca, mais concretamente uma faca butterfly.

A GNR apreendeu ainda cinco cartões de memória, cinco pen drives (dispositivos portáteis de armazenamento de dados), dois computadores portáteis e diverso material utilizado para o recorte e embalamento de produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Odemira, para aplicação de medidas de coação.