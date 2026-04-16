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O deputado único do BE, Fabian Figueiredo, acusou esta quinta-feira o PSD de ser o principal responsável pela degradação da democracia ao apoiar candidatos do Chega aos órgãos externos do parlamento, nomeadamente na área da Justiça.

“O que nós tivemos hoje foi a consumação de um processo de degradação da democracia portuguesa, cujo principal responsável é o PSD. Era possível uma outra maioria para garantir a defesa do Estado de Direito democrático, a salvaguarda dos órgãos externos que a Assembleia da República elege, nomeadamente os Conselhos Superiores que têm um papel de fiscalização da Justiça”, lamentou Fabian Figueiredo.

O deputado falava no parlamento após terem decorrido as eleições de vários órgãos externos da Assembleia da República, incluindo do Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público.

O bloquista salientou que “não é propriamente normal que haja um ministro da Justiça sombra do Chega”, Rui Gomes da Silva, num órgão de fiscalização dos juízes.

“É preciso dizer uma vez mais: era possível uma maioria de dois terços que garantisse juristas de renome, magistrados com currículo, para salvaguardar os órgãos externos, todos eles. Nunca o PSD procurou ter um diálogo democrático”, lamentou.

Fabian Figueiredo acrescentou que “a forma como a extrema-direita conduziu todo este processo foi muito evidente”, deixando “claro que enviava missionários partidários, dirigentes partidários, assessores do partido” para diferentes órgãos externos.