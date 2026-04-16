O futebolista internacional português Bernardo Silva confirmou esta quinta-feira que vai deixar o Manchester City, no final da temporada.

“Em alguns meses é o momento de dizer adeus à cidade na qual ganhámos tanto como um clube de futebol, mas também onde comecei o meu casamento e a minha família”, escreveu Bernardo Silva, nas redes sociais.

Formado no Benfica, Bernardo Silva, de 31 anos, chegou ao Manchester City em 2017/18, após três temporadas no Mónaco, conquistando, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões e seis Ligas inglesas.