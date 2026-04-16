O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, pretende que a equipa melhore a prestação pontual em casa, acreditando numa boa prestação já na receção ao AVS, na sexta-feira, na 30.ª jornada da I Liga de futebol.

“Estamos frustrados com alguns pontos que deixámos escapar. Em casa, houve jogos em que não estivemos bem, outros em que jogámos bem, mas não conseguimos concretizar. Se conseguirmos melhorar o rendimento em casa, será um grande passo para a equipa”, referiu.

O técnico grego, que nos últimos seis jogos no estádio dos Arcos só tem uma vitória, em contraste com os jogos fora, nos quais tem três triunfos consecutivos, identificou algumas dificuldades da equipa quando joga no seu reduto.

“Sinto que a equipa, em casa, por vezes entra menos concentrada. Talvez exista a ideia de que jogar em casa torna tudo mais fácil, e isso acabou por nos custar pontos. Mas também tivemos jogos decididos nos últimos minutos, o que mostra que cada partida tem a sua própria história”, explicou.

Sobre o adversário, o técnico alertou para a competitividade do campeonato português e para a necessidade de máxima concentração frente ao AVS, ultimo classificado da prova.

“No futebol português não há jogos fáceis. Analisando o AVS e as performances que tiveram, não reflete a posição que têm. Fizeram um bom jogo frente ao Vitória de Guimarães, na última jornada. Temos de ser humildes e focar na nossa prestação. Todas as equipas são competitivas e temos de estar sempre ao melhor nível”, disse.

Sobre a reta final do campeonato, Silaidopoulos afastou qualquer obsessão com a pontuação, sublinhando a importância do desempenho consistente da equipa.

“Há tranquilidade dentro da equipa. Não estamos obcecados com os pontos, mas sim com o desempenho jogo a jogo. Temos cinco jogos pela frente e o nosso objetivo é dar o melhor em cada um deles”, afirmou.

O técnico mostrou-se satisfeito com a experiência em Portugal e no clube vila-condense, mas não se alongou sobre o futuro.

“Gosto muito de Portugal e de Vila do Conde. Sinto-me em casa, faz-me lembrar a minha ilha [Kos]. Sinto que o clube está a crescer e tem uma visão ambiciosa. O Rio Ave vai ser um destino muito apetecível para qualquer jogador ou treinador. Sobre o meu futuro, vamos terminar bem a época e depois veremos”, concluiu.

Para esta jornada, técnico grego apenas não pode contar com o médio Brandon Aguilera, que recupera de lesão.

O Rio Ave, 11.º classificado, com 33 pontos, recebe pelas 20:45 de sexta-feira o AVS, último classificado, com 12, em jogo que será arbitrado por Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.