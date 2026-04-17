Reed Hastings, o cofundador da Netflix, vai abandonar o conselho de administração da empresa, renunciando ao cargo de presidente da plataforma de streaming que fundou há quase 30 anos. Numa carta aos acionistas, afirmou que a sua decisão lhe permitirá “concentrar-se em novos projetos” quando deixar o cargo neste verão.

A saída acontece na reunião anual de junho e vem formalizar um afastamento que Reed Hastings tem vindo a marcar desde 2023, quando passou a ser chairman executivo, deixando as funções executivas do dia a dia para Greg Peters e Ted Sarandos, que assumiram a liderança da Netflix. A empresa afirmou que a decisão do empresário norte-americano de abandonar a Netflix foi motivada pelo desejo de se concentrar mais na filantropia e noutras atividades.

“A minha verdadeira contribuição na Netflix não foi uma única decisão; foi o foco na satisfação dos membros, na construção de uma cultura que outros pudessem herdar e melhorar, e na construção de uma empresa que pudesse ser tanto amada pelos membros como extremamente bem-sucedida para as gerações vindouras”, afirmou Hastings em comunicado, citado no New York Times.

“A Netflix mudou a minha vida de tantas maneiras minha memória preferida de sempre foi janeiro de 2016, quando permitimos que quase todo o planeta desfrutasse do nosso serviço”, disse ainda, agradecendo ainda a Greg Peters e Ted Sarandos.

O anúncio da saída de Reed Hastings surge no momento em que a Netflix divulgou um aumento de 16% na receita do primeiro trimestre de 2026. Os resultados, melhores do que o esperado, foram impulsionados pelo aumento dos preços das assinaturas e por um aumento nas receitas provenientes da publicidade na plataforma, informou a empresa.

Reed Hastings fundou a Netflix em 1997 com Marc Randolph — que acabaria por deixar a empresa em 2003 —, oferecendo aos clientes o aluguer de filmes em DVD por correio. Mais tarde, a empresa passou a produzir a sua própria programação, invadindo o negócio tradicional de Hollywood com longas-metragens e o território da televisão tradicional com séries mundialmente assistidas. Atualmente, a Netflix vale 450 mil milhões de dólares.