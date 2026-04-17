O longo processo de revisão das leis laborais ainda não está fechado, mas já merece nota negativa da parte dos portugueses. Pelo menos é isso que indica o novo barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Negócios, indicando que a esmagadora maioria dos inquiridos considera que a reforma laboral é desequilibrada e favorece os patrões.

Segundo escreve esta sexta-feira o Correio da Manhã, 77,3% dos inquiridos acreditam que as alterações à lei do trabalho vão beneficiar mais as empresas e um número quase tão alto, 76,6%, defende que a reforma deveria beneficiar mais os trabalhadores. Quanto ao momento em que a proposta chegar à Assembleia da República, depois da discussão em concertação social, a maior parte dos inquiridos (38,5%) acredita que o Governo deve chegar a acordo tanto com o Chega como com o PS.

Outro alerta importante para os partidos, a anotar com os olhos postos no outono: uma grande fatia das pessoas que responderam (64,5%) acredita que, se o próximo Orçamento do Estado não for aprovado, o Governo deve elaborar um documento alternativo, em vez de governar em duodécimos ou de o país ir outra vez a eleições.

A sondagem foi feita com base em 608 entrevistas, feitas entre os dias 8 e 14 de abril.