O vice-presidente da bancada do PS/Açores solicitou ao Governo Regional o acesso ao estudo da Deloitte sobre a organização do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES).

Carlos Silva refere que o partido pretende ainda ter acesso à documentação relativa à estratégia definida para o hospital, a articulação dessas opções com o novo plano funcional e informação detalhada sobre a evolução da dívida a fornecedores.

Na quinta-feira, o presidente do Conselho de Administração do HDES, Carlos Pinto Lopes, revelou que se está a implementar um novo modelo de governação que pretende corrigir ineficiências, estando a sua plena operacionalização prevista até final do ano.

“É vontade do Conselho de Administração ter um regulamento interno de funcionamento com os serviços a funcionarem em conformidade até final do ano”, afirmou, na altura, aos jornalistas.

Em nota de imprensa, o deputado da oposição refere que há “contradição entre a decisão de avançar com um hospital modular e a informação tornada pública sobre um estudo da Deloitte que identifica problemas de organização e potenciais situações de duplicação de custos no funcionamento da unidade”.

Para o socialista, uma reforma organizacional “confirma que não haverá um novo hospital tão cedo”, sendo que o estudo “deveria ter sido realizado antes de serem assumidos investimentos na ordem dos 40 milhões de euros, evitando decisões que poderão ter agravado ineficiências e conduzido à duplicação de recursos e despesas no sistema”.

O parlamentar destaca ainda que, segundo os dados conhecidos, o hospital mantém uma dívida a fornecedores de cerca de 105 milhões de euros, “valor idêntico ao registado em setembro de 2025, apesar do anúncio do Governo de um pagamento de 200 milhões de euros” para regularização de dívidas na área da saúde, o que “levanta sérias dúvidas sobre a eficácia das medidas adotadas”.

Carlos Silva refere que este valor, “pelo contrário, confirma os problemas de gestão e o subfinanciamento crónico do HDES”.