O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S) lança o Learning Hub, uma plataforma digital interativa com recursos educativos sobre síndromes raras de risco oncológico, foi divulgado esta quarta-feira.

Em comunicado, o i3S explica que a plataforma tem como principal objetivo “traduzir ciência complexa em linguagem acessível, para que doentes, familiares e profissionais de saúde possam compreender melhor estas doenças e tomar decisões mais informadas”. A plataforma reúne para já informação sobre oito síndromes específicas.

A apresentação vai ser feita no XXXII Porto Cancer Meeting, que arranca esta quarta-feira no i3S e prossegue na quinta e sexta-feira no Super Bock Arena. O encontro vai reunir investigadores, clínicos, gestores de saúde e “famílias de vários países europeus que aprenderam a viver com a sombra do cancro hereditário”.

Em debate “estará a genética destes cancros, os seus custos para a sociedade e novas diretrizes para melhorar a comunicação entre todos os intervenientes no sistema de saúde”, explica Carla Oliveira, investigadora do i3S e coordenadora do Learning Hub.

Este projeto foi desenvolvido no âmbito do projeto europeu PREVENTABLE, financiado com cerca de cinco milhões de euros pelo programa Horizon Europe da Comissão Europeia, e coordenado pela investigadora do i3S Carla Oliveira.