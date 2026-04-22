O Sporting, detentor do título, defende esta quarta-feira uma vantagem de 1-0 conseguida em casa, na visita ao FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

Três dias depois de ter perdido em casa com o Benfica, por 2-1, resultado que praticamente os deixou fora da luta pelo tricampeonato, os ‘leões’ visitam o Estádio do Dragão, casa do líder destacado da I Liga, com uma vantagem trazida de Alvalade, graças a um golo do colombiano Luis Suárez.

A partir das 20h45, num encontro arbitrado por Miguel Nogueira, as duas equipas encontram-se pela quarta vez esta temporada, sendo que nos três encontros anteriores registou-se uma vitória dos ‘dragões’ em Lisboa e um empate no recinto dos ‘azuis e brancos’, ambos para a I Liga, além do triunfo dos ‘verdes e brancos’ na prova ‘rainha’.

Na Taça de Portugal, o FC Porto tem clara vantagem sobre o Sporting nos jogos disputados em casa, com 12 triunfos em 18 encontros, somando ainda dois empates e quatro derrotas.

Na outra meia-final, Torreense, da II Liga, e o Fafe, da Liga 3, jogam na quinta-feira em Torres Vedras, depois de um empate a um golo na primeira mão.

Programa das meias-finais:

1.ª mão:

Quarta-feira, 4 fevereiro:

Fafe (L3) — Torreense (II), 1-1

Terça-feira, 3 março:

Sporting (I) — FC Porto (I), 1-0

2.ª mão:

Quarta-feira, 22 abril:

FC Porto (I) — Sporting (I), 20h45

Quinta-feira, 23 abril:

Torreense (II) — Fafe (L3), 20h45

FINAL:

Domingo, 24 maio:

Sporting (L)/FC Porto (L) — Fafe (L3)/Torreense (II)