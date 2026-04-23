Todos os arguidos do processo Saco Azul, incluindo o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, foram esta quinta-feira absolvidos, com o tribunal a apontar dúvidas sobre a acusação.

“Somente com uma perícia técnica forense é que conseguimos saber quem fez o quê, quem entrou no sistema e que problemas informáticos foram criados. E agora era impossível, nesta fase de julgamento, fazer isso, volvidos 10 anos”, disse o juiz do tribunal de Lisboa.

Vieira era suspeito de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento, assim como Domingos Soares de Oliveira, antigo administrador e o ex-diretor financeiro do clube Miguel Moreira.

“A justiça funciona”, disse Luís Filipe Vieira à saída do Campus da Justiça. Quando respondia aos jornalistas, depois de conhecer a decisão do tribunal, o antigo presidente do Benfica sofreu uma queda aparatosa. Foi levantado por populares e jornalistas, mas seguiu caminho a mancar.

O processo chegou a Tribunal quase dez anos depois. Em causa estavam crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos, relacionados com um alegado esquema dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.

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