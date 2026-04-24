A Embaixada de Portugal em Pequim assinala o 52.º aniversário do 25 de Abril com uma exposição do fotojornalista Eduardo Gageiro, que propõe uma viagem pela história contemporânea portuguesa e pelo quotidiano na China.

A mostra decorre no próximo fim de semana, no espaço de exposições JinShangYuan, na capital chinesa, e apresenta uma seleção de obras de Gageiro, conhecido por ter registado momentos marcantes da Revolução dos Cravos.

Com uma carreira iniciada na década de 1950, Eduardo Gageiro destacou-se como um dos mais importantes fotojornalistas portugueses, tendo documentado o final do Estado Novo e o processo revolucionário de 1974, com imagens que se tornaram referências da história contemporânea do país.

Parte da exposição inclui também fotografias captadas durante a sua passagem pela China, retratando cenas da vida quotidiana e estabelecendo um ponto de contacto entre as culturas portuguesa e chinesa. A iniciativa está aberta ao público durante os dois dias.