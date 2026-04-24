A polémica entre Anjos e Joana Marques teve mais um capítulo. A dupla formada pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado emitiu na passada quarta-feira um comunicado em que garantia que não pagaram 31 mil euros em custos judiciais à humorista. Este valor seria da absolvição de Joana Marques no processo em que os Anjos pediam um milhão de euros, pela divulgação um vídeo a parodiar a atuação da dupla no MotoGP 2022, em Portimão.

O comunicado dos Anjos surge depois de declarações de Joana Marques no podcast do Expresso Humor à Primeira Vista. A humorista nunca especificou o valor que recebeu, mas assinalou que recebeu os custos judiciais no dia em que o episódio do podcast foi gravado. “Recebi uma mensagem da advogada a dizer que já estava e que de facto recebi”, afirmou.

A humorista brincou com a situação no podcast e disse que a verba que recebeu dava para “investir” e para umas “férias”. Tendo em conta várias notícias que saíram durante o julgamento, correu a informação de que os Anjos teriam de pagar 31 mil euros em custos judiciais a Joana Marques. A partir dessas notícias e das declarações no podcast, o dueto emitiu um comunicado nas redes sociais.

“A Joana Marques não recebeu 31.000,00 euros. Recebeu 5.845,11 euros. O valor pago a Joana Marques e difundido na comunicação e redes sociais está inflacionado em mais de cinco vezes. Não é erro de arredondamento, é desinformação”, lê-se no comunicado publicado pelos Anjos, que especificam que “foram condenados a pagar 10.324,44 euros, dos quais foi judicialmente dispensado o pagamento de 50% do remanescente da taxa de justiça”.

No total, foram 5.845,11 euros. Nelson e Sérgio Rosado questionaram ainda como é que Joana Marques já tinha sido “informada do pagamento pela sua advogada”. “A ilustre mandatária não recebeu comprovativo e não foi informada da realização do mesmo”, asseguram os Anjos, que atiram: “Pede-se apenas a mesma cortesia que a Sr.ª D. Joana Marques presta ao seu público, mesmo que não é engraçada”.

Em resposta esta sexta-feira a esta nota, a humorista emitiu também um comunicado (humorístico) em que assegura: “Joana Marques nunca afirmou ter recebido 31.000,00 euros da parte dos Anjos. Não mencionou o montante, disse apenas que ‘dava para umas férias’. Não disse que eram umas férias na Seychelles com tudo incluído“.

Em tom irónico a humorista aproveita ainda para agradecer o “contributo inestimável” que os Anjos estão a fornecer para o espetáculo Em Sede Própria, que já começou e vai passar por várias cidades portuguesas.