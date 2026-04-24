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Israel poderá ter cometido graves violações do direito internacional e crimes de guerra nos recentes ataques ao Líbano, denunciou esta sexta-feira o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Os ataques israelitas contra trabalhadores da saúde e jornalistas poderão constituir crimes de guerra se for comprovado que foram deliberados, advertiu o organismo dirigido pelo alto-comissário Volker Turk num relatório citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O relatório do organismo da ONU com sede em Genebra, Suíça, refere-se às três primeiras semanas dos ataques israelitas iniciados no princípio de março, que causaram mais de dois mil mortos.

O alto-comissariado documentou ataques diretos contra civis, incluindo pessoal médico, e incidentes nos quais foram atingidos e, em alguns casos, arrasados edifícios residenciais de vários andares, “causando a morte de famílias inteiras”.