Um novo sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi sentido nesta sexta-feira na ilha Terceira, nos Açores, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 16h20 locais (17h20 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 11 quilómetros a este de Cabo da Praia.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) em Porto Martins (concelho de Praia da Vitória) e São Sebastião (concelho de Angra do Heroísmo)”, referiu.

O primeiro sismo, de magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado às 13h31 locais (14h31 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 11 quilómetros a lés-nordeste de Praia da Vitória.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Cabo da Praia, Porto Martins, Fonte do Bastardo, Santa Cruz, Fontinhas, Lajes e Vila Nova (concelho de Praia da Vitória) e São Sebastião (concelho de Angra do Heroísmo)”, indicou o CIVISA.

O abalo foi ainda sentido com intensidade III em Porto Judeu e Ribeirinha, no concelho de Angra do Heroísmo.

Os dois eventos também foram registados nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Na intensidade IV, considerada moderada, “os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem”, segundo o IPMA.

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”.

Os Açores registaram mais de 20 mil sismos em 2025, dos quais 148 foram sentidos pela população, segundo uma carta de sismicidade divulgada na quarta-feira pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

O CIVISA acrescentou que o elevado número de sismos sentidos “é justificado pela atividade sísmica registada no vulcão de Santa Bárbara”, na ilha Terceira.

Desde junho de 2022 que a atividade sísmica no Vulcão de Santa Bárbara se encontra “acima dos valores normais de referência”.

O nível de alerta do Vulcão de Santa Bárbara, que se encontra atualmente em V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade), já foi elevado para V3 (sistema vulcânico em fase de reativação), em junho de 2024 e em novembro de 2025 devido ao incremento da atividade sísmica e à deteção de deformação crustal.

O sismo de maior magnitude sentido na região em 2025 ocorreu no dia 02 de agosto, na zona sismogénica da Falha Glória, com epicentro a cerca de 119 quilómetros de Santa Maria.

Com uma magnitude de 5,5 na escala de Richter, foi sentido no concelho de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, e no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel.

*texto atualizado às 20h50