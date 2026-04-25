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Os Estados Unidos da América (EUA) vão destacar os enviados do Presidente norte-americano Steve Witkoff e Jared Kushner para retomar negociações de paz com o Irão, no sábado em Islamabad, anunciou esta sexta-feira a Casa Branca. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já está no Paquistão, mas Teerão afastou uma reunião com Washington.

“Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e Jared Kushner vão partir novamente para o Paquistão amanhã [sábado] de manhã para manter conversações […] com representantes da delegação iraniana”, indicou a porta-voz da presidência norte-americana à cadeia Fox News, esperando “uma conversa produtiva que permita avançar para um acordo”.

Karoline Leavitt acrescentou que não é esperado que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, se desloque à capital do Paquistão, depois de liderar a delegação de Washington, na primeira ronda negocial, em 11 de abril. “De acordo com as minhas informações, o vice-presidente está em alerta máximo e pronto para ir para o Paquistão se considerarmos necessário”, disse posteriormente aos jornalistas na Casa Branca.

Segundo a porta-voz presidencial, “os iranianos solicitaram esta conversa presencial”, o que disse ter justificado a decisão do líder norte-americano de enviar Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump, para as conversações mediadas pelo Paquistão, e ouvir o que os negociadores de Teerão “têm para dizer”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, chegou esta sexta-feira ao Paquistão para se reunir com uma delegação paquistanesa. A diplomacia de Islamabad referiu que o chefe da diplomacia iraniana se reuniu com o homólogo paquistanês, Ishaq Dar, e o marechal Asim Munir esta sexta-feira à noite.

Após o encontro com os mediadores paquistaneses o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, informou no X que não está prevista nenhuma reunião entre as delegações iranianas e norte-americanas em Islamabad durante este fim de semana.

“Nenhum encontro entre o Irão e os Estados Unidos está a ser planeado”, assegura o diplomata, acrescentando que as “observações do Irão” em relação ao acordo de paz “seriam transmitidas ao Paquistão”.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano esclareceu que a visita iraniana é apenas uma “visita oficial”. O ministro Abbas Araghchi vai apenas encontrar-se com “altos cargos” paquistaneses, “em consonância com os seus esforços de mediação e bom espírito para terminar a guerra imposta norte-americana de agressão”.

A guerra encontra-se interrompida por um cessar-fogo precário, que Donald Trump prolongou por um período indeterminado na terça-feira, pouco antes de expirar o prazo concedido a Teerão para regressar à mesa das negociações ou em alternativa enfrentar o recomeço dos ataques militares.

O Irão mantém o estreito de Ormuz sob ameaça militar, ao fim de quase dois meses de guerra, fazendo disparar os preços dos hidrocarbonetos em todo o mundo, e tem condicionado o regresso ao diálogo ao levantamento do bloqueio que o Presidente norte-americano determinou aos portos iranianos, como resposta ao fracasso da primeira ronda negocial.

Ao anunciar o prolongamento do cessar-fogo, Trump ordenou às forças armadas que “continuem o bloqueio e, em todos os outros aspetos, permaneçam prontas”, aguardando uma proposta do Irão para que as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra”.