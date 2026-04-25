Acompanhe o nosso liveblog sobre o Médio Oriente

Os Estados Unidos da América (EUA) vão destacar os enviados do Presidente norte-americano Steve Witkoff e Jared Kushner para retomar negociações de paz com o Irão, no sábado em Islamabad, anunciou esta sexta-feira a Casa Branca. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já está no Paquistão, mas Teerão afastou uma reunião com Washington.

“Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e Jared Kushner vão partir novamente para o Paquistão amanhã [sábado] de manhã para manter conversações […] com representantes da delegação iraniana”, indicou a porta-voz da presidência norte-americana à cadeia Fox News, esperando “uma conversa produtiva que permita avançar para um acordo”.

Karoline Leavitt acrescentou que não é esperado que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, se desloque à capital do Paquistão, depois de liderar a delegação de Washington, na primeira ronda negocial, em 11 de abril. “De acordo com as minhas informações, o vice-presidente está em alerta máximo e pronto para ir para o Paquistão se considerarmos necessário”, disse posteriormente aos jornalistas na Casa Branca.

Segundo a porta-voz presidencial, “os iranianos solicitaram esta conversa presencial”, o que disse ter justificado a decisão do líder norte-americano de enviar Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump, para as conversações mediadas pelo Paquistão, e ouvir o que os negociadores de Teerão “têm para dizer”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, chegou esta sexta-feira ao Paquistão para se reunir com uma delegação paquistanesa. A diplomacia de Islamabad referiu que o chefe da diplomacia iraniana se reuniu com o homólogo paquistanês, Ishaq Dar, e o marechal Asim Munir esta sexta-feira à noite.

Após o encontro com os mediadores paquistaneses o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, informou no X que não está prevista nenhuma reunião entre as delegações iranianas e norte-americanas em Islamabad durante este fim de semana.

“Nenhum encontro entre o Irão e os Estados Unidos está a ser planeado”, assegura o diplomata, acrescentando que as “observações do Irão” em relação ao acordo de paz “seriam transmitidas ao Paquistão”.

We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region. No meeting… pic.twitter.com/1vP51xIoep — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano esclareceu que a visita iraniana é apenas uma “visita oficial”. O ministro Abbas Araghchi vai apenas encontrar-se com “altos cargos” paquistaneses, “em consonância com os seus esforços de mediação e bom espírito para terminar a guerra imposta norte-americana de agressão”.

A guerra encontra-se interrompida por um cessar-fogo precário, que Donald Trump prolongou por um período indeterminado na terça-feira, pouco antes de expirar o prazo concedido a Teerão para regressar à mesa das negociações ou em alternativa enfrentar o recomeço dos ataques militares.

O Irão mantém o estreito de Ormuz sob ameaça militar, ao fim de quase dois meses de guerra, fazendo disparar os preços dos hidrocarbonetos em todo o mundo, e tem condicionado o regresso ao diálogo ao levantamento do bloqueio que o Presidente norte-americano determinou aos portos iranianos, como resposta ao fracasso da primeira ronda negocial.

Ao anunciar o prolongamento do cessar-fogo, Trump ordenou às forças armadas que “continuem o bloqueio e, em todos os outros aspetos, permaneçam prontas”, aguardando uma proposta do Irão para que as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra”.