Donald e Melania Trump foram retirados pelo serviço secreto do Jantar de Correspondentes, que estava a acontecer na noite deste sábado em Washington, depois de se terem ouvido disparos. Com eles saíram, sob apertadas medidas de proteção, vários outros altos responsáveis da administração Trump. Os agentes do serviços secreto gritavam “baixem-se”, “baixem-se” e “tiros disparados”, criando-se uma enorme confusão na sala, com muita gente a abrigar-se debaixo das mesas. O atirador foi entretanto detido, está sob custódia e a polícia não acredita que exista mais perigo.

O anúncio da detenção de um homem armado, com elogios ao trabalho do serviço secreto e das autoridades, foi feito pelo próprio Donald Trump, que depois de um primeiro momento querer retomar o jantar (“Let the show go on”), se retirou para a Casa Branca, a pedido da segurança.

President Trump on TruthSocial: Law Enforcement has requested that we leave the premises, consistent with protocol, which we will do, immediately. I will be giving a press conference in 30 minutes from the White House Press Briefing Room. The First Lady, plus the Vice… pic.twitter.com/x8Rly6WFrm — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

President Trump posts on TruthSocial: Quite an evening in D.C. Secret Service and Law Enforcement did a fantastic job. They acted quickly and bravely. The shooter has been apprehended, and I have recommended that we “LET THE SHOW GO ON” but, will entirely be guided by Law… pic.twitter.com/I9rmWHADdK — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Horas depois, numa conferência de imprensa a partir da Casa Branca, Donald Trump revelou que um agente do serviço secreto foi baleado, mas foi “salvo” pelo colete à prova de bala. Segundo o Presidente dos Estados Unidos, o atirador é um “lobo solitário”, tinha consigo “várias armas” e ainda não são conhecidas as suas motivações.

President Trump Delivers Remarks, Apr. 25, 2026 https://t.co/Lok5NBuFhD — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Trata-se de Cole Tomas Allen, um homem de 31 anos com residência na Califórnia. Está acusado dos crimes de uso de arma durante um crime violento e agressão com arma perigosa a um agente federal. Vai ser presente a tribunal na segunda-feira, altura em que podem somar-se novas acusações. Na sua rede social, Truth Social, Trump partilhou imagens de videovigilância que o mostram nos corredores do hotel onde decorria o evento.

JUST IN: President Trump posts video of SHOOTER on TruthSocial. pic.twitter.com/mVFkDaldpv — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

No salão do jantar, o caos instalou-se depois de várias testemunhas dizerem ter ouvido vários estrondos, semelhantes a tiros, e os agentes do serviço secreto agiram de imediato: retiraram o Presidente gritando ordens de “baixem-se, baixem-se”. No interior da sala, muitos dos convidados procuraram abrigo debaixo das mesas, num cenário descrito como caótico.

O Jantar de Correspondentes estava a decorrer no hotel Hilton. Trump participava pela primeira vez no evento, que reúne anualmente jornalistas e figuras políticas, como Presidente em funções e tinha previsto fazer um discurso. Acabou por ser retirado a meio de uma conversa quando se assistiu ao grande momento de agitação junto da mesa da Casa Branca.

Além de Trump e Melania, também foram retirados o vice-presidente, JD Vance, o diretor do FBI, Kash Patel, o conselheiro do Presidente Stephen Miller, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth. Escoltados para fora da sala foram ainda o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

WATCH: More footage from the evacuation shows President Trump being rushed out of the White House Correspondents’ Dinner following THE SHOOTING.pic.twitter.com/7rIuitqXob — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Após a saída de Trump e dos restantes responsáveis, os outros participantes do jantar ainda permaneceram inicialmente no salão, mesmo que visivelmente confusos e no meio de algum caos, com algumas pessoas a tentarem proteger-se por baixo de mesas, antes de começarem a perceber o que se tinha passado. Durante algum tempo, não houve confirmação oficial sobre a origem dos sons ou a natureza do incidente, segundo a BBC.

No interior do salão, enquanto a situação era avaliada, instalou-se por isso a confusão. Alguns convidados começaram a aplaudir quando foi anunciado que o evento até poderia ser retomado “dentro de momentos”, segundo a presidente da associação de correspondentes, Weijia Jiang, que pediu calma enquanto decorressem as investigações. Entretanto, o jantar foi cancelado e será reagendado para nova data, diz o New York Times.

Segundo relatos de jornalistas presentes, “as pessoas atiraram-se para debaixo das mesas e estavam claramente assustadas”, descreveu um dos presentes à CNN, acrescentando que um agente indicou a possibilidade de haver um atirador no local.

pic.twitter.com/iCwPWWwEWn — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2026

Apesar do pânico inicial, fontes próximas da operação garantiram que Trump estava em segurança e que não havia registo de feridos entre membros da administração. O local foi rapidamente isolado pelas autoridades após a indicação de um suspeito armado, tendo um agente anunciado via rádio que o alegado atirador já estaria sob custódia, escreve a CNN.

As autoridades indicaram, depois, que não havia sinais da presença de mais suspeitos, embora a informação continue a ser tratada com cautela.

NEW VIDEO: Trump taking cover after shooting at the White House Correspondents' Dinner pic.twitter.com/w73mh6zxIU — BNO News (@BNONews) April 26, 2026

O episódio ganhou imediatamente um peso simbólico adicional por ter ocorrido no mesmo local, o Hotel Hiltonm onde, há mais de quatro décadas, o então presidente Ronald Reagan foi baleado em 1981 numa tentativa de assassinato levada a cabo por John Hinckley Jr. — um ataque que quase lhe custou a vida.

Este é um dos incidentes de segurança mais graves de que há memória neste evento, tradicionalmente marcado por um ambiente descontraído entre política e imprensa — numa noite que marcava a estreia da presença de Trump.