A Câmara Municipal afirmou esta sexta-feira que aprovou a 17 de abril o projeto de execução de requalificação da Casa do Cinema de Coimbra, estimando um investimento de meio milhão de euros (ME), mas ainda sem data para lançar concurso.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara de Coimbra disse que o projeto de execução de reabilitação da Casa do Cinema, situada nas Galerias Avenida, foi “aprovado por proposta técnica dos serviços e no âmbito das competências do vereador Luis Francisco Filipe”, que detém a pasta dos equipamentos municipais.

No entanto, o município ainda não tem perspetivas de quando é que o concurso público da empreitada possa ser lançado, esclarecendo que foi pedida uma reunião à Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) “para avaliar as intervenções prioritárias e o ‘timing’ de execução das obras”.

“Só após esta avaliação, vamos definir o momento de abertura do procedimento”, aclarou fonte oficial do município, em resposta escrita.

A nota da Câmara Municipal surge depois de o coordenador da Casa do Cinema de Coimbra ter afirmado à Lusa, a 9 de abril, que o espaço estava em risco de perder a sua licença, por o projeto de reabilitação ainda não ter avançado.

Na altura, Tiago Santos afirmou que o município, liderado pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), lhe tinha dado indicação, em janeiro, que não haveria dinheiro para as obras necessárias. O responsável da Casa do Cinema de Coimbra afirmava que havia uma “probabilidade muito grande” de o espaço perder a sua licença de exibição de cinema, face às anomalias detetadas pela IGAC, em 2021.

Segundo a resposta de hoje da Câmara de Coimbra, as obras orçadas em meio milhão de euros “compreendem correções necessárias para que o espaço cumpra as exigências mínimas regulamentares necessárias para garantir o seu funcionamento”.

A requalificação prevê, entre outras intervenções, alteração das portas de acesso à sala de cinema e sala de projeção, bilheteira e bengaleiro, definição de lugares destinados a pessoas de mobilidade condicionada, tratamento retardante de fogo e intervenção nas instalações técnicas.

O atual executivo “mantém total compromisso com a valorização deste espaço e tudo fará para garantir as condições necessárias à continuidade da atividade cinematográfica neste espaço, reconhecendo o papel meritório que tem desempenhado na cidade”, vincou a autarquia.

A Câmara de Coimbra esclareceu ainda que o município avançou, “por administração direta, com algumas intervenções no espaço, a que acrescem outras realizadas pela própria entidade gestora“, como a colocação de cortinas ignífugas e instalação de luminárias de emergência e “correção da iluminação ambiente”.

O município afirmou ainda que algumas medidas identificadas pela IGAC “dizem respeito a matérias da responsabilidade do condomínio do edifício”, nomeadamente as portas de exterior do centro comercial e a necessidade de intervenção nas instalações sanitárias para criação de condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

“Esta situação é do conhecimento da associação Caminhos do Cinema Português [que gere o espaço], com a qual partilhamos as mesmas preocupações relativamente às condições do espaço”, salientou.

Na nota de imprensa, o município refere que na semana passada foi também realizada uma visita técnica às salas da Casa do Cinema, “com o objetivo de avaliar as condições existentes e identificar as intervenções necessárias”.

A Câmara de Coimbra sublinhou ainda que o atual executivo tem “um compromisso forte” com o setor cinematográfico.

A Casa do Cinema de Coimbra começou a funcionar em 2021, reativando uma das duas salas das Galerias Avenida que passaram a ser propriedade do município em 2022, que as comprou por 170 mil euros.