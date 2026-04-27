Morreu aos 76 anos Fernando Braamcamp, antigo presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, e também arguido no caso Tutti Frutti. A informação foi partilhada no Facebook do Areeiro, que salienta a “marca relevante” que o antigo autarca deixou na freguesia.

“A Junta de Freguesia do Areeiro manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Fernando Braamcamp, antigo Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro. Fernando Braamcamp dedicou uma parte significativa da sua vida ao serviço público, exercendo as suas funções com empenho, sentido de responsabilidade e proximidade à comunidade. O seu contributo deixou uma marca relevante no desenvolvimento da freguesia e no bem-estar dos seus cidadãos“, lê-se na publicação feita no Facebook.

Fernando Braamcamp foi presidente da junta até fevereiro do ano passado, quando pediu a suspensão do seu mandato na sequência da acusação do processo Tutti Frutti, no qual era acusado de 39 crimes de corrupção passiva.

A maioria dos crimes que constavam nesta lista relacionava-se com a contratação de serviços de diversas empresas para a Junta do Areeiro, como SDS, Estreialfabeto; Anapar – Associação Cultural; Bússola de Letras -Associação; e VQL Unipessoal Lda, escrevia a CNN à época.