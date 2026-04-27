A PSP deteve esta segunda-feira em Espinho, no distrito de Aveiro, dois homens suspeitos de vários furtos no interior de viaturas, um dos quais tinha pendente um mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional, informou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que os suspeitos, de 19 e 38 anos, foram detidos em flagrante delito pelas 03h30, no interior da garagem de um edifício habitacional. Os detidos, segundo a PSP, estavam na posse de diversos objetos provenientes dos ilícitos que tinham acabado de cometer, com um valor estimado em cerca de 700 euros, que foram devolvidos aos seus proprietários.

“Diligências efetuadas pela PSP de Espinho, permitiram relacionar os detidos a mais alguns furtos no interior de viaturas ocorridos no concelho de Espinho e apurar que um deles era alvo de um mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional, emitido por autoridade judiciária competente da cidade do Porto”, refere a mesma nota.

A PSP refere ainda que os detidos vão ser presentes esta segunda-feira a um juiz, no Tribunal Judicial de Espinho, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.