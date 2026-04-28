1248,8kWh poupados 1248,8 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Possível "jogo do título" entre o FC Porto e o Alverca no Dragão dispara venda de bilhetes a preços inflacionados no mercado paralelo

Este artigo tem mais de 6 meses

Dragões podem ser campeões já este sábado frente ao Alverca, e bilhetes estão a ser revendidos por mais do triplo do valor. Alguns chegam mesmo a ultrapassar os 1000 euros, no caso das tribunas.

i

AFP via Getty Images

AFP via Getty Images

A possibilidade matemática do FC Porto vir a sagrar-se campeão já este sábado, 2 de maio, no Estádio do Dragão, fez disparar a procura por bilhetes nas plataformas de revenda, com vários ingressos disponíveis por centenas de euros, muito acima do seu valor real.

Os dragões já tinham anunciado a 22 de abril que os bilhetes para a partida frente ao Alverca estavam esgotados, sendo apenas possível obter ingressos em caso de alguns sócios libertarem os seus lugares cativos.

No entanto, face ao bom momento dos azuis e brancos e à distância pontual com os rivais — em particular com o Sporting CP, cujo empate com o AVS este sábado deixou o FC Porto ainda mais próximo do título — tornou-se matematicamente possível que os dragões sejam campeões já este fim de semana, disparando a procura de bilhetes no mercado alternativo.

Consultando o diretório SeatPick — que agrega a oferta de várias plataformas de revenda de bilhetes — é possível verificar o inflacionamento dos preços dos ingressos disponíveis. Na Viagogo, plataforma não abarcada pela seleção do SeatPick, a situação é a mesma.

Segundo a tabela de preços disponibilizada pelo FC Porto para este jogo, o bilhete mais barato, destinado às bancadas superiores, tinha um custo tabelado de 33 euros. No entanto, nestas plataformas estão à venda a pelo menos 100 euros, mais do triplo do valor. Nas outras bancadas, a disparidade é ainda mais gritante, com ingressos a variar entre os 200 e os 400 euros, com alguns a chegar mesmo a ultrapassar os 1000 euros, no caso das tribunas.

Não obstante a euforia dos adeptos, a direção do FC Porto rejeita celebrações antecipadas. Segundo o Jornal de Notícias, o clube não tem planeada qualquer deslocação para a avenida dos Aliados em caso de conquista do campeonato, adiando esse ato tradicional para o dia do jogo contra o Santa Clara, na última jornada.

No entanto, a festa pode mesmo acontecer na artéria portuense, já que a Federação Académica do Porto entrou em contacto com a câmara municipal para fazer preparativos, adianta o Correio da Manhã. No entanto, se for esse o caso, será uma festa exclusivamente protagonizada pelos adeptos, dada a recusa do clube em participar em festejos até ao final do campeonato.

Proponha uma correção, sugira uma pista: asantos@observador.pt

Recomendamos
E o Campeão é...

Sporting vence, Rui Borges a prazo. Segue-se Paulo Fonseca?

Sem Falta

CP X SCP. "Sem penálti a favor do Sporting"

Relatório de Jogo

CP X SCP. "Um Sporting melhor fora do que em casa"

E o Campeão é...

A magia de Lukebakio pode ser “problema” para Marco Silva

Populares
Justiça

Repetição do julgamento de doping será no dia 15 de dezembro

Benfica

Durán sem suspensão imediata pode defrontar Gil Vicente

Ténis

Zverev estreia-se como número um mundial

Rali Dakar

Rali Dakar 2027 vai decorrer em Portugal e Marrocos

Últimas
Noticiário

As notícias das 13h

Clássicos

Ele agora é mais tractores. Clarkson leiloa três bólides

Donald Trump

"Falhado!" Trump irrita-se com manifestante na Flórida

Land Rover

Range Rover Sport EV tem luxo, potência, 800V e potencial TT

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.