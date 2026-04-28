Possível "jogo do título" entre o FC Porto e o Alverca no Dragão dispara venda de bilhetes a preços inflacionados no mercado paralelo

A possibilidade matemática do FC Porto vir a sagrar-se campeão já este sábado, 2 de maio, no Estádio do Dragão, fez disparar a procura por bilhetes nas plataformas de revenda, com vários ingressos disponíveis por centenas de euros, muito acima do seu valor real.

Os dragões já tinham anunciado a 22 de abril que os bilhetes para a partida frente ao Alverca estavam esgotados, sendo apenas possível obter ingressos em caso de alguns sócios libertarem os seus lugares cativos.

No entanto, face ao bom momento dos azuis e brancos e à distância pontual com os rivais — em particular com o Sporting CP, cujo empate com o AVS este sábado deixou o FC Porto ainda mais próximo do título — tornou-se matematicamente possível que os dragões sejam campeões já este fim de semana, disparando a procura de bilhetes no mercado alternativo.

Consultando o diretório SeatPick — que agrega a oferta de várias plataformas de revenda de bilhetes — é possível verificar o inflacionamento dos preços dos ingressos disponíveis. Na Viagogo, plataforma não abarcada pela seleção do SeatPick, a situação é a mesma.