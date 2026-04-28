Possível "jogo do título" entre o FC Porto e o Alverca no Dragão dispara venda de bilhetes a preços inflacionados no mercado paralelo

A possibilidade matemática do FC Porto vir a sagrar-se campeão já este sábado, 2 de maio, no Estádio do Dragão, fez disparar a procura por bilhetes nas plataformas de revenda, com vários ingressos disponíveis por centenas de euros, muito acima do seu valor real.
Os dragões já tinham anunciado a 22 de abril que os bilhetes para a partida frente ao Alverca estavam esgotados, sendo apenas possível obter ingressos em caso de alguns sócios libertarem os seus lugares cativos.
No entanto, face ao bom momento dos azuis e brancos e à distância pontual com os rivais — em particular com o Sporting CP, cujo empate com o AVS este sábado deixou o FC Porto ainda mais próximo do título — tornou-se matematicamente possível que os dragões sejam campeões já este fim de semana, disparando a procura de bilhetes no mercado alternativo.
Consultando o diretório SeatPick — que agrega a oferta de várias plataformas de revenda de bilhetes — é possível verificar o inflacionamento dos preços dos ingressos disponíveis. Na Viagogo, plataforma não abarcada pela seleção do SeatPick, a situação é a mesma.
Segundo a tabela de preços disponibilizada pelo FC Porto para este jogo, o bilhete mais barato, destinado às bancadas superiores, tinha um custo tabelado de 33 euros. No entanto, nestas plataformas estão à venda a pelo menos 100 euros, mais do triplo do valor. Nas outras bancadas, a disparidade é ainda mais gritante, com ingressos a variar entre os 200 e os 400 euros, com alguns a chegar mesmo a ultrapassar os 1000 euros, no caso das tribunas.
Não obstante a euforia dos adeptos, a direção do FC Porto rejeita celebrações antecipadas. Segundo o Jornal de Notícias, o clube não tem planeada qualquer deslocação para a avenida dos Aliados em caso de conquista do campeonato, adiando esse ato tradicional para o dia do jogo contra o Santa Clara, na última jornada.
No entanto, a festa pode mesmo acontecer na artéria portuense, já que a Federação Académica do Porto entrou em contacto com a câmara municipal para fazer preparativos, adianta o Correio da Manhã. No entanto, se for esse o caso, será uma festa exclusivamente protagonizada pelos adeptos, dada a recusa do clube em participar em festejos até ao final do campeonato.