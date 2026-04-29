Um trabalhador da Portos dos Açores morreu esta quarta-feira num acidente laboral no porto de Ponta Delgada, anunciou a empresa pública, indicando que está a decorrer um “processo de averiguação”.

O acidente ocorreu ao início da tarde e “foram acionados de imediato todos os mecanismos previstos, designadamente o plano interno de segurança e o apoio psicológico”, segundo a administração portuária, numa nota à comunicação social.

“A resposta foi garantida em estreita articulação com as entidades competentes, encontrando-se aberta a respetiva ocorrência [e] decorrendo o processo de averiguação das circunstâncias do sucedido”, indicou.

Manifestando o seu profundo pesar pelo acidente de trabalho mortal, a empresa pública afirmou estar a acompanhar a família da vítima e os trabalhadores, num reforço do seu “compromisso com o apoio em situações de especial sensibilidade”.

A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais informações sobre o trabalhador e o contexto do acidente.