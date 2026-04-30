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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, alertou esta quarta-feira para o risco de desaparecerem do quadro comunitário 2028-2034 os apoios diretos ao setor da viticultura, na ordem dos 60 milhões de euros por ano.

“Estamos a ver com muita preocupação o facto de, no quadro comunitário 2028-2034, poderem desaparecer os apoios diretos ao setor vitícola“, afirmou aos jornalistas o líder socialista, durante uma visita à feira agropecuária Ovibeja, em Beja.

José Luís Carneiro, que se escusou a falar de outros assuntos da atualidade, realçou que “60 milhões de euros por ano podem estar em risco“, salientando que o montante “é muito importante, particularmente, para apoiar a reestruturação da vinha”.

“Com os governos do PS, foi feita a reestruturação de 40% da vinha portuguesa”, através de “um dos programas melhor sucedidos de sempre, o programa Vitis”, referiu, destacando o contributo dos antigos governantes Capoulas Santos e Luís Vieira.

O líder socialista disse estar também contra “a possibilidade de, no quadro comunitário de apoio 2028-2024, poderem retirar os apoios diretos aos agricultores reformados”, assinalando que “uma parte significativa dos agricultores tem mais de 65 anos”.

“Os apoios diretos desses agricultores são decisivos para a dignidade das suas condições de vida”, sublinhou.

Nas declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PS defendeu que o Governo deveria convocar uma reunião da Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA), devido aos efeitos na agricultura da guerra no Médio Oriente.

A convocatória desta plataforma é necessária “para garantir uma observação diária, semanal dos efeitos que esta crise inflacionária está a ter na agricultura e para que o próprio Governo possa adotar medidas ajustadas às necessidades”, frisou.

Carneiro aludiu ainda aos 200 milhões de euros de prejuízos estimados na agricultura causados pelas tempestades e a declarações do ministro José Manuel Fernandes no parlamento de que tinham sido executados três milhões.

“É necessário que, além da apresentação de planos, haja mesmo execução das medidas”, acrescentou.

Sobre a 42.ª Ovibeja, o dirigente do PS disse que o certame “é uma demonstração da força e importância da agricultura no desenvolvimento da região e do país”.

Organizado pela ACOS — Associação de Agricultores do Sul, o certame decorre até domingo no Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito, em Beja, com o tema central “Vinho à prova”.