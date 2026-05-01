Jogadores, técnicos e dirigentes do Marítimo celebraram esta sexta-feira o título da II Liga de futebol, após a vitória na receção ao Leixões, por 3-2, numa festa coroada com a entrega da taça de campeão em pleno relvado.

Assim que o árbitro Sérgio Guelho apitou para o final da partida da 32.ª e antepenúltima jornada, começaram os abraços e gritos de contentamento entre os protagonistas, que deram, depois, uma volta ao relvado do Estádio do Marítimo, no Funchal.

Após a festa inicial, iniciou-se a cerimónia protocolar, com jogadores e treinadores a recolherem ao balneário, para, posteriormente, serem chamados, um a um, de modo a receberem um merecido tributo por parte dos mais de 10.000 adeptos presentes no recinto.

Entre fumos em tons de verde e vermelho e fogo de artifício, o presidente Carlos André Gomes, visivelmente orgulhoso, destacou a “grande massa adepta” do Marítimo, preponderante para esta conquista.

Por sua vez, o treinador Miguel Moita, que substituiu Vítor Matos à passagem da 11.ª jornada, mostrou-se “feliz pela subida e pelo título de campeão”, acrescentando que recebeu os parabéns de Leonardo Jardim, atual treinador dos brasileiros do Flamengo e com quem trabalhou, como adjunto, entre 2008 e 2024.

Vladan Danilovic, um dos jogadores mais utilizados em 2025/26, também falou aos jornalistas, admitindo que a equipa “sofreu muito para chegar até aqui”, ideia corroborada por Samuel Silva.

“Esta ‘família’ merece muito. Valeu a pena todo o esforço”, expressou o guarda-redes, de 26 anos, a cumprir a terceira época nos ‘verde-rubros’.

Nas bancadas, o sentimento de orgulho pelo regresso à I Liga também era evidente, com maritimistas de todas as idades a vibrarem com o momento, numa alegria recebida com igual entusiasmo por todas as gerações.

“Fico satisfeito que tenhamos conseguido voltar [ao primeiro escalão]. Aliás, basta ver pelo número de pessoas que estão aqui presentes. Acho que o Marítimo tem claramente o seu lugar na I Liga”, confidenciou à agência Lusa António Rodrigues, ‘histórico’ médico que esteve ligado ao departamento clínico do clube durante cerca de 30 anos.

O médico, que tem lugar anual na bancada poente, afirmou ainda estar “alegre, como todos os maritimistas” pelo regresso do emblema insular ao convívio entre os ‘grandes’, três anos após a despromoção ao escalão secundário, em 2022/23.

“O Marítimo merece estar sempre na I Liga. Acho que voltamos e, agora, é para ficar. Temos é de preparar bem o futuro”, notou, já perspetivando a próxima temporada.

Já Guilherme Silva, um adepto de outra geração, com apenas 17 anos, lembrou que, após a derrota na primeira jornada, frente ao Lusitânia de Lourosa (1-0), “não esperava” subir de divisão, porém, tudo mudou com o passar do tempo.

“A equipa foi ganhando confiança e os adeptos começaram a acreditar. O Marítimo está novamente no lugar que merece, na I Liga. Agora, é dar continuidade ao bom trabalho”, notou o jovem.

O Marítimo conquistou hoje a II Liga portuguesa de futebol pela terceira vez, depois das conquistas em 1976/77 e 1981/82, ao vencer na receção ao Leixões, por 3-2, sucedendo, desta forma, ao Tondela no historial da competição.

Francisco Gomes, aos 10 minutos, Serif Nhaga (23), este na própria baliza, e Ibrahima Guirassy, aos 50, marcaram para o conjunto madeirense, líder isolado, agora com 66 pontos, mais 12 que o Académico de Viseu (segundo), que ainda joga no sábado, recebendo o Vizela, quando faltam apenas duas jornadas para o final do campeonato.

Por sua vez, Luccas Paraízo, aos 18 minutos, e Benjamin Kanuric, aos 82, marcaram para os forasteiros, que mantiveram a incerteza no resultado até final e seguem no sexto lugar da prova, com 44 pontos.