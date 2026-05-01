A World Athletics vai continuar “intransigente” quanto a mudanças de nacionalidade de atletas sem “circunstâncias excecionais”, disse esta sexta-feira à agência noticiosa France-Presse o presidente, Sebastian Coe, após a rejeição dos pedidos de 11 desportistas pela Turquia.

Em Gaborone, à margem dos Mundiais de estafetas, Coe explicou que “se for apenas uma questão de querer mudar de uma federação para outra, o que não cumpre critérios”, a World Athletics continuará “intransigente”.

Em abril, a Turquia viu rejeitados 11 pedidos para nacionalizar atletas, entre eles medalhados olímpicos do Quénia e da Jamaica, após não ter logrado qualquer ouro nos Jogos Olímpicos Paris2024, tendo lançado uma campanha com vista aos próximos.

No Botswana, o líder do organismo de cúpula do atletismo mundial explicou que só “razões excecionais” serão aceites, como o casamento, estudos ou intolerância política, procurando resguardar a credibilidade internacional das competições e evitar que países mais fortes possam ‘roubar’ talentos a outros.

Entre os 11 atletas ‘recrutados’ pela Turquia, mais tarde rejeitados, estão os medalhados Rojé Stona, campeão olímpico do lançamento do disco, Wayne Pinnock, prata no salto em comprimento, e Rajindra Campbell, bronze no lançamento do peso.

A queniana Brigid Kosgei, antiga recordista mundial na maratona, e o compatriota Ronald Kwemoi, vice-campeão olímpico dos 5.000 metros em Paris2024, estão na lista de pedidos.

“Muitas federações dependem de investimento público, e esse financiamento vai secar se os governos sentirem que estão a investir em programas de desenvolvimento de talentos para outros países”, declarou Sebastian Coe.

Em dezembro de 2025, o campeão olímpico dos 200 metros, Letsile Tebogo, estrela do Botsuana que por estes dias recebe os Mundiais de estafetas, revelou ter recebido ofertas do Qatar, dos Emirados Árabes Unidos e da Tunísia para mudar de nacionalidade.