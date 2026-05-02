Várias pessoas ficaram feridas na noite deste sábado durante os festejos do campeonato do FC Porto depois de um carro ter atropelado pelo menos seis pessoas em São João da Madeira, confirmou ao Observador fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com o Jornal de Notícias o despiste terá feito nove feridos, incluindo duas crianças com cerca de seis anos e um adolescente de 15. As vítimas foram transportadas para três hospitais da região.

Aquele jornal, que tinha uma jornalista presente no local, confirmou que o despiste aconteceu junto de uma multidão de adeptos do FC Porto que festejava o título em São João da Madeira. De acordo com aquele jornal, o automóvel estava envolvido nos festejos, galgou o passeio, abalroou um sinal de trânsito e atingiu um grupo de pessoas na rua João de Deus.

O incidente aconteceu poucos minutos depois do final do jogo que deu a vitória do campeonato ao FC Porto. O carro acidentado, um Opel Corsa preto, foi atingido por um outro carro e acabou por subir o passeio e atingir nove pessoas. O condutor, de 18 anos, foi detido no local, diz ainda o JN, sublinhando que vários condutores estariam naquela altura a “queimar pneus” (acelerar o carro travado com o objetivo de fazer girar as rodas e produzir ruído).

O mesmo jornal adianta que entre as vítimas estão duas crianças — uma menina e um menino —, com cerca de seis anos, que terão ficado com fraturas nas pernas. Entre os feridos estava também uma família composta por pai, mãe e filho. A mãe foi levada para o bloco operatório.

Por volta das 00h30 a Proteção Civil dava conta que estavam no local 32 operacionais e 14 viaturas, que incluem várias ambulâncias do INEM e dos bombeiros de São João da Madeira, bem como elementos da PSP. Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam o aparato no local.