Por volta das 21h00 da noite de domingo (3h00 desta segunda-feira em Lisboa), as autoridades de Edmond, localidade a 21 km de Oklahoma City, nos Estados Unidos da América (EUA) receberam relatos de disparos num encontro de jovens perto do Largo Arcadia, noticia a Associated Press.

Dois homens a usar máscaras de esqui terão aberto fogo, segundo a Fox 25. Contudo, a porta-voz da polícia de Edmond, Emily Ward, referiu que até agora não houve nenhuma detenção: “Esta é obviamente uma situação muito assustadora e compreendemos a preocupação do público e dos envolvidos, e estamos a trabalhar arduamente para encontrar os suspeitos”, explicou, citada pelo The Washington Post.

O mesmo jornal referiu que dez pessoas foram transportadas para hospitais e outras conduziram elas próprias até lá, estando as vítimas em “diversas condições”. Acrescentou ainda que dez estavam no Integris Health Baptist Medical Center, em Oklahoma City, e três no Integris Health Edmond Hospital, de acordo com um porta-voz do sistema hospitalar, mencionando que os feridos ainda estavam a ser avaliados.

A faixa etária das vítimas não foi divulgada, mas segundo Ward, a reunião era uma “grande festa” e muitos dos presentes pareciam ser “jovens adultos”, destacou a CNN. O número total de vítimas pode mudar, de acordo com um comunicado da Edmond Police, publicado no X.

The Edmond Police Department is investigating a shooting that occurred just after 9:00 p.m. at a party at Arcadia Lake. Edmond Police, along with Oklahoma City Police and the Oklahoma Highway Patrol, responded to the scene and located numerous victims. Emergency personnel… pic.twitter.com/KWcrEW1ywO — Edmond Police Dept (@EdmondPD) May 4, 2026

Uma testemunha no local, Armani Kessee, tentou prestar auxílio a uma mulher que terá sido atingida por uma bala perdida: “Estávamos a iluminá-la com a lanterna, a tentar examiná-la”, disse ao canal News 9. “Mas não deu certo”, acrescentou.

O Lago Arcadia está localizado a cerca de 21 quilómetros a norte de Oklahoma City, no subúrbio de Edmond. É um reservatório artificial utilizado para o controlo de cheias e um local popular para atividades recreativas como pesca, passeios de barco, piqueniques e acampamentos, informou a Fox News.