A ministra de Educação e Cultura de Moçambique disse esta segunda-feira que o país necessita de cerca de 73 mil milhões de meticais (987 milhões de euros) para construir novas salas de aulas e descongestionar as turmas do ensino primário e secundário.

“Nós temos desafios, estamos a falar basicamente em relação à construção de salas de aulas, tanto ao nível do ensino secundário como do ensino primário, então precisamos mesmo de 61,6 mil milhões de meticais [824 milhões de euros] para resolver este problema de desconcentração. Precisamos também de 12,4 mil milhões de meticais [162 milhões de euros] a nível do ensino secundário para resolvermos o problema de desconcentração”, disse esta segunda-feira, em Maputo, a ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela.

A responsável disse que estas turmas vão resolver o problema do rácio aluno-professor em todos os distritos do país, admitindo que a situação é mais crítica no ensino primário onde há mais alunos por turma.

Em abril, a ministra disse que cerca de 10.500 turmas continuavam a estudar ao ar livre no país e considerou crítica a situação das províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia e Maputo.

“Temos um número maior. Nós estamos com cerca de 10.500 turmas ao ar livre, no geral, dado que nós temos estatístico”, disse na altura Samaria Tovela.

Segundo a governante, as províncias de Cabo Delgado e Nampula, no norte do país, Zambézia, no centro, e Maputo, sul, são as regiões que apresentam a situação crítica, apesar das restantes províncias de Moçambique também apresentarem problemas com turmas ao ar livre.

“Nós estamos efetivamente [a trabalhar]. Onde há mais problemas, vamos investindo aí“, disse a ministra.