O restaurante indiano mais antigo do Reino Unido, Veeraswamy, vai levar a tribunal, durante este mês, a Crown Estate, corporação pública de gestão patrimonial e imobiliária cujos ativos pertencem ao Rei, apesar de não pertencerem à sua propriedade privada, avançou no domingo o The Times. O restaurante corre o risco de despejo devido à recusa da corporação real em renovar a licença de arrendamento.

O Veeraswamy é um restaurante com estrela Michelin, atribuída em 2016, e é uma das principais atrações de Regent Street, em Londres. Abriu em abril de 1926 e recebeu convidados como a rainha Isabel II, Winston Churchill, Charlie Chaplin e o rei Abdullah da Jordânia, referem o The Guardian e o The Times. Acredita-se que foi o único fornecedor externo de cerimónias no Palácio de Buckingham, em 2008 e 2017, durante o reinado de Isabel II, segundo o The Independent.

A Crown Estate, proprietária do espaço, pretende realizar uma “remodelação profunda” dos escritórios do piso superior, vazios desde 2023 após uma inundação que não afetou o restaurante, tendo decidido, em abril de 2025, não renovar o contrato de arrendamento de 205 mil libras anuais (289 mil euros). No entanto, o restaurante mantém-se aberto até que haja uma decisão judicial.

Nos planos, submetidos à Câmara Municipal de Westminster, a “entrada do restaurante no rés-do-chão, na Swallow Street, seria alterada para criar uma entrada maior para a receção dos escritórios, o que bloquearia o acesso ao Veeraswamy”, de acordo com o jornal britânico The Independent.

“O processo judicial está a ser usado indevidamente pelo réu para orquestrar uma simples troca de inquilinos, efetivamente substituindo-nos, juntamente com a nossa empresa, por uma empresa diferente e preferida para ocupar o nosso espaço”, acusou Ranjit Mathrani, coproprietário do grupo MW Eat, que gere o restaurante e que contesta o plano da corporação da coroa, ao The Times.

Mathrani apresentou uma contraproposta para compartilhar a nova entrada e “igualar quaisquer alugueres que a Crown Estate acredite poder cobrar de novos inquilinos de escritórios”. No entanto, a corporação recusou e afirmou que não poderia realizar as obras necessárias enquanto o restaurante estivesse em funcionamento.

“Esta não é uma decisão que tomamos de ânimo leve”, afirmou um porta-voz da Crown Estate, sublinhando a necessidade de realizar uma “reforma completa na Victory House para adequá-la aos padrões modernos e colocá-la em pleno funcionamento”. O representante disse compreender a posição da MW Eat e afirmou que ofereceu “ajuda para encontrar novas instalações” dentro do portefólio da corporação, e uma compensação financeira, mas Mathrani afirmou ao The Times que “nada do que foi apresentado atendia às necessidades” do restaurante.

O porta-voz da corporação admitiu que as propostas alternativas apresentadas para a propriedade não correspondem às “responsabilidades como administradores deste edifício histórico, às obrigações legais e à responsabilidade de gerir o dinheiro público” por parte da corporação.

A MW Eat estima que a mudança de instalações e o impacto do fecho temporário terão um custo de cerca de cinco milhões de libras (5,7 milhões de euros), e que a Crown Estate apenas iria cobrir “uma fração desses custos”. A corporação “nunca se mostrou recetiva” a manter o restaurante no prédio, segundo Mathrani.

A primeira audiência, que irá decorrer no tribunal distrital do centro de Londres, começa a 29 de junho, e terá a duração de cinco dias.

O risco de despejo motivou uma campanha para manter o restaurante no local onde se encontra, com uma petição entregue no Palácio de Buckingham, em fevereiro, a reunir mais de 20 mil assinaturas, segundo o The Guardian.