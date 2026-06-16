Este artigo é da responsabilidade da Garantia Mútua

Portugal vive um dos momentos mais dinâmicos da sua história recente no setor da construção. O setor registou em 2025 um crescimento de 4,1% no Valor Bruto da Produção, acima da média da economia nacional, e as previsões para 2026 apontam para uma progressão de 4,4%, elevando o volume da produção para cerca de 25.500 milhões de euros. A construção em Portugal representa 14,2% do volume de negócios nacional e 16,9% do VAB, empregando cerca de 800 mil trabalhadores e conta com a garantia mútua enquanto um dos seus pilares de crescimento.

Se por um lado a execução mais acelerada dos fundos do PRR e do Portugal 2030 tem aberto oportunidades significativas para empresas privadas, nomeadamente em projetos de reabilitação urbana, eficiência energética e habitação acessível, por outro a procura habitacional cresceu de forma exponencial.

Para muitas PME da fileira da construção, o cenário é paradoxal, já que há projetos, know-how e mercado e até linhas de apoio europeu, mas esbarram na dificuldade de acesso a crédito. Falta o elemento que permita às instituições financeiras confiar, pelo que a garantia mútua se assume como um instrumento estratégico incontornável.

Ao disponibilizar garantias financeiras, a SGM — Sociedade de Garantia Mútua reduz o risco para os bancos, melhora as condições de crédito e abre caminho a que empresas viáveis consigam financiamento a taxas mais competitivas. A carteira da Garantia Mútua no setor da construção totaliza 816 milhões de euros de envolvimento, abrangendo 9.895 empresas com um volume de negócios agregado de 21 mil milhões de euros e 153 mil trabalhadores, números que traduzem o peso real desta intervenção na economia.

A presença da garantia mútua acompanha toda a cadeia de valor, desde a extração de matérias-primas e a indústria transformadora, passando pela construção e engenharia, até às atividades imobiliárias e serviços associados. O maior envolvimento concentra-se na Construção e Engenharia, com 439 milhões de euros, seguida das Indústrias de Materiais de Construção com 201 milhões.

Geograficamente, a carteira concentra-se nos distritos com maior densidade empresarial com o Porto a liderar com 171 milhões de euros de envolvimento vivo, seguido de Lisboa com 132 milhões e Braga com 102 milhões. Viana do Castelo destaca-se como o distrito onde o setor tem o maior peso relativo na carteira, atingindo 32 por cento.

O setor não está, porém, isento de riscos. A escassez de mão de obra, o aumento dos custos de construção e a excessiva burocracia nos processos de licenciamento persistem como entraves e muito aquém das necessidades do mercado.

Num contexto em que os fundos europeus exigem contrapartidas financeiras e os bancos continuam seletivos, ter uma garantia mútua pode ser a diferença entre uma empresa que aproveita a oportunidade e uma que a vê passar. A Garantia Mútua posiciona-se exatamente nesse papel — não apenas como instrumento financeiro, mas como parceiro estratégico de quem quer contribuir, ativamente, para construir Portugal.