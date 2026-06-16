O Presidente da República, António José Seguro, visitou esta terça-feira o Pavilhão de Portugal na Bienal de Arte de Veneza, Itália, e encontrou-se com empresários portugueses, antes de participar, na quarta-feira, no seu primeiro encontro da organização empresarial COTEC Europa.

Imediatamente após ter chegado a Veneza, ao início da tarde, o chefe de Estado deslocou-se ao Pavilhão português da Bienal, no Palacio Fondaco Marcello, para visitar a exposição “RedSkyFalls”, uma instalação digital de Alexandre Estrela, com curadoria de Ana Baliza e Ricardo Nicolau, que representa Portugal nesta 61ª Exposição Internacional de Arte, e que impressionou Seguro.

“Sim, [gostei] bastante. Bastante. Muito interessante e com um tema muito atual: fala de biodiversidade e fala de como elementos que têm a sua vida própria, quando sentem a ameaça, têm o mesmo padrão. Portanto, compete-nos a todos evitar que essas ameaças sejam muito frequentes, sobretudo aquelas que vêm da natureza”, comentou no final em breves declarações aos jornalistas portugueses.

De seguida, o Presidente da República encontrou-se, no Teatro La Fenice, a algumas centenas de metro de distância, com a delegação de cerca de quatro dezenas de empresários portugueses que participam na edição deste ano da COTEC Europa, organização que junta anualmente membros das associações empresariais COTEC de Itália, Espanha e Portugal.

Projetando a sua estreia neste evento, que este ano se celebra na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza, António José Seguro, que discursará na sessão de encerramento, na quarta-feira à tarde, juntamente com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e o Rei Felipe VI de Espanha, admitiu ter expectativas.

“A razão de vir a Veneza é precisamente de apostarmos na inovação, de apostarmos na criatividade, para que as nossas empresas possam cada vez mais gerar riqueza e isso significar também melhores salários e empregos mais qualificados”, começou por dizer.

“Sim, estou expectante, e também com as reuniões que teremos com o Presidente Mattarella e com o Rei de Espanha. Já nos conhecemos, mas será muito importante para aprofundar a cooperação entre os nossos países”, declarou.

Desde que assumiu funções como chefe de Estado, em março passado, António José Seguro já manteve encontros institucionais tanto com o Rei Felipe VI como com Sergio Mattarella — o monarca espanhol deslocou-se mesmo a Lisboa para assistir à cerimónia de tomada de posse do Presidente da República e Seguro deslocou-se a Madrid no mês seguinte na sua primeira visita oficial ao estrangeiro, tendo sido recebido pelo seu homólogo italiano em maio, durante uma deslocação a Roma.

Depois da reunião do ano passado, celebrada em Coimbra, a edição deste ano da COTEC, a 19ª, é consagrada ao tema “Repensar o trabalho na era da IA: Transformação, Oportunidade, Governação”.

Na quarta-feira à noite, António José Seguro ainda participará num jantar oferecido pelo chefe de Estado italiano ao Presidente da República e ao Rei de Espanha, após o que regressará a Lisboa.