Mundial 2026. O prodígio escolar que Marrocos "roubou" a França

Ayyoub Bouaddi tem apenas 18 anos e já se estreou no Mundial, trocando a França por Marrocos, com uma exibição de destaque no empate (1-1) frente ao Brasil. Mas a par do talento com a bola, Bouaddi tem um cérebro brilhante que dita um percurso académico especial.

Com apenas 15 anos, Ayyoub Bouaddi ganhou um concurso de oratória no Palácio do Eliseu a dissertar sobre o tema “O resultado é superior ao método?”. Poucos meses depois, recebeu uma menção honrosa na área de ciências e garantiu um lugar numa licenciatura em Matemática e Física. “Ajuda-me a manter a mente ativa”, explicou o jogador, citado pelo The Guardian. Desta maneira, consegue “aproveitar ao máximo o tempo livre”.

A sua tenra idade colocou dúvidas quanto à qualificação para o Mundial. Contudo, para o treinador Mohamed Ouahbi, isso não é um problema. “Eu só olho para o desempenho dos jogadores, não para a idade deles. Ele podia ter 35 anos e, se jogasse bem, jogava. Ou 17. Eu não sou daqueles que têm medo de convocar jogadores jovens”, referiu, citado pelo El País. “Tínhamos a certeza de que ele faria um grande jogo, portanto não havia risco nenhum”, acrescentou.

Bouaddi recebeu aprovação da FIFA para jogar por Marrocos devido às suas raízes familiares, apesar de ter jogado por seleções jovens na França. Ainda assim, como diz numa publicação do Instagram, não desvaloriza este último país: “Tenho e sempre terei orgulho na minha dupla nacionalidade”.