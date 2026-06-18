O Governo de Taiwan propôs esta quinta-feira um novo pacote de defesa no valor de 210 mil milhões de dólares taiwaneses (5,7 mil milhões de euros) para adquirir drones militares e embarcações não tripuladas.

O novo orçamento, que prevê financiamento entre agosto deste ano e o final de 2031, contempla a aquisição faseada de veículos aéreos não tripulados (drones) de vigilância e reconhecimento, drones de ataque costeiro e pequenas embarcações suicidas não tripuladas, entre outros equipamentos.

Numa conferência de imprensa citada pela agência CNA, a porta-voz do Yuan Executivo (Governo), Michelle Lee, afirmou que o ministério da Defesa Nacional acompanha ativamente as tendências das tecnologias emergentes no domínio da “guerra assimétrica”, justificando assim a apresentação da proposta.

Segundo a responsável, o primeiro-ministro, Cho Jung-tai, afirmou na mais recente reunião do executivo que Taiwan necessita urgentemente de se integrar em cadeias globais de abastecimento “não vermelhas” — ou seja, não dependentes da China — e de reforçar a sua capacidade de produção própria para garantir abastecimento local, fabrico nacional e manutenção autónoma dos drones.

Cho acrescentou que a expansão da cadeia industrial doméstica permitirá assegurar a autonomia na defesa e preservar tanto a capacidade de combate das Forças Armadas como a resiliência defensiva na passagem “da paz para a guerra”.

O anúncio surge um mês e meio depois de o parlamento aprovar outro pacote especial de defesa, no valor de 780 mil milhões de dólares taiwaneses (21,4 mil milhões de euros), que excluía a compra de drones e de outros equipamentos produzidos localmente.

A verba, aprovada com o apoio dos dois principais partidos da oposição — o Kuomintang (KMT) e o Partido Popular de Taiwan (TPP) — representou menos de dois terços do montante inicialmente proposto pelo executivo, que tinha apresentado, no final do ano passado, um plano de 1,25 biliões de dólares taiwaneses (34,3 mil milhões de euros).

O Presidente taiwanês, William Lai, anunciou na terça-feira que o seu Governo “não se renderia” e que apresentaria um novo orçamento especial para garantir a “autossuficiência” da ilha em matéria de defesa.

Pequim considera Taiwan parte integrante do território chinês e não exclui o uso da força para colocar a ilha sob o seu controlo. Desde a tomada de posse de Lai, em maio de 2024, a China intensificou a pressão militar e diplomática sobre Taiwan.