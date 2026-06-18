O primeiro português que competiu no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), Tiago Pires, aconselhou esta quinta-feira Francisca Veselko e Yolanda Hopkins a manterem a confiança até ao fim na temporada de estreia na elite mundial.

“Bem, tem sido duro. Lembro-me perfeitamente do meu primeiro ano no Championship Tour (CT) e foi um ano complicadíssimo. Também senti muita pressão, senti que os júris parecem pontuar-nos um pouco abaixo daquilo a que estamos habituados”, recordou à Lusa o surfista natural da Ericeira, de 45 anos.

“Kika” Veselko e Yolanda Hopkins são as primeiras surfistas lusas a disputarem o circuito mundial e, ao cabo de cinco etapas (de um total de 12), estão na parte de baixo da classificação, ocupando os 20.º e 19.º postos (em 23 atletas com ranking), respetivamente.

“São coisas normais e eu acredito que elas estejam a passar por esta fase. Mas há, sem dúvida, um momento do ‘breakthrough’ [afirmação], que é aquele momento quando elas realmente vão tirar um resultado que as vai lançar, não só em termos de ranking, mas também em termos de sentimento de pertença, que elas agora não estão a conseguir encontrar”, assinalou.

“Saca” reconheceu que “o primeiro ano é complicado”, até porque ambas as surfistas vão competir contra muitas atletas com vasta experiência na elite.

“A maioria das competidoras faz parte de um grupo muito restrito de raparigas e, portanto, elas [‘Kika’ e Yolanda] têm que manter a confiança, manterem-se positivas, irem atrás daquilo que é o verdadeiro sonho que têm, que é estarem ali no meio das melhores do mundo”, sublinhou.

Segundo o antigo surfista profissional, a única hipótese de as rookies (estreantes) portuguesas conseguirem obter bons resultados é mantendo a confiança, o que lhes vai permitir mostrar o “seu melhor surf”, até porque ambas têm a capacidade de atingirem “grandes pontuações” durante as provas.

“Tem de ser, é a única coisa que elas podem fazer. É manterem-se positivas. É por isso que digo que o primeiro ano é sempre muito importante nós esforçarmo-nos um bocadinho mais, irmos mais além”, acrescentou.

Tiago Pires falava à Lusa no âmbito da organização da maior competição solidária de surf em Portugal, que decorre na sexta-feira na Praia da Física, em Santa Cruz, em Torres Vedras.

Esta vai ser a quinta edição do Softboard Heroes, e Tiago Pires realçou o ambiente festivo do evento, apontando para o prémio de 22.500 euros, que será disputado de forma amigável entre surfistas profissionais e figuras públicas para apoiar quatro associações portuguesas sem fins lucrativos.

Entre os participantes confirmados estão os surfistas Jéjé Vidal, Arran Strong, Tomás Valente, Joaquim Chaves, Maria Salgado (recém-consagrada campeã nacional), Teresa Pereira, Mafalda Lopes e Suri Rodrigues.

A estes juntam-se também jovens talentos do surf nacional, como Jaime Veselko, Pietro Garroux, Mário Leopoldo e Martim Fortes, ao lado de figuras públicas como o ator José Fidalgo, o recordista de kitesurf Francisco Lufinha, Vasco Santos, apresentador nos canais Now e Sport TV, e a cantora Joana Alegre.

O valor doado ao longo das várias edições ultrapassa já os 100 mil euros e, este ano, a doação será distribuída por quatro instituições beneficiárias, casos da SOUMA, da Fundação do Gil, do Centro de Acolhimento São Pedro da Cadeira e do CASCI — Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo.