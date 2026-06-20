O Curvos Reserva Avesso 2022 foi na sexta-feira distinguido, no Porto, com a Grande Medalha de Ouro de 2026 da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, que premiou 73 vinhos em 12 categorias entre as 242 amostras a concurso.

O concurso, organizado anualmente pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), registou a participação de 77 operadores económicos numa edição que pela primeira vez inclui a categoria de Vinhos Verdes Loureiro com estágio, assinala a organização.

No total, foram atribuídas 22 medalhas de ouro e 50 medalhas de prata entre as principais categorias: Grandes Vinhos Jovens, Grandes Vinhos com Estágio e Vinhos Espumantes; divididas nas subcategorias vinhos brancos, rosados, tintos e varietais, acrescenta a nota de imprensa.

Na categoria Grandes Vinhos Jovens, os vinhos premiados foram Quinta D’Amares Alvarinho 2025, Curvos Reserva Alvarinho 2024, Reguengo de Melgaço Alvarinho 2024, Encostas de Caíz Avesso 2025, Abcdarium Loureiro Alvarinho Premium 2025 e Zulmira Loureiro-Arinto Premium 2025.

Nesta categoria figuram ainda como distinguidos o Valle dos Três Irmãos Loureiro-Arinto Escolha 2025, Pecado Capital Alvarinho-Avesso Premium 2025, Solar da Pena Colheita Selecionada Loureiro 2025, Quinta de Linhares Loureiro 2025, Quinta de Ballão Loureiro 2024, Adega dos Leões Grande Escolha Vinhão 2025, Flor de Linho Azal 2025 e Solar de Pousada Premium 2025.

Quanto aos Grandes Vinhos com Estágio, os premiados foram o Reguengo de Melgaço Reserva Legatu Cardadeiro 2018, Quinta do Tamariz Grande Escolha 2022, Quinta da Lixa Reserva Alvarinho 2021, Vinha Antiga Escolha Alvarinho 2023 e Adega Cooperativa Ponte da Barca Loureiro Reserva de Sócios 2022.

Na categoria dos Vinhos Espumantes surgem o Casa de Oleiros Reserva Bruto 2022, Dona Paterna Alvarinho Bruto 2022, Dona Paterna Alvarinho Bruto 2023 como os que receberam prémio, elenca o comunicado.

Segundo a CVRVV, foram ainda premiados 50 vinhos na categoria Prata.

A presidente da CVRVV, Dora Simões, manifestou a satisfação pelo “incremento da participação em categorias varietais (…) tanto em vinhos com estágio, como nos vinhos jovens”, salientando que, dessa forma, “reforçam a estratégia de valorização da Região”.

“Verificámos ainda que o grande vencedor é um vinho Avesso, o que mostra a diversidade e a versatilidade das castas autóctones dos vinhos verdes”, prosseguiu.

As 242 amostras a concurso foram avaliadas por um painel multidisciplinar constituído por 50 jurados, distribuindo 12 jurados por sessão de prova, entre enólogos da Região e da Junta de Recurso da CVRVV, representantes da Câmara de Provadores da CVRVV e de outras comissões de viticultura e institutos, representantes de instituições de ensino, escanções, jornalistas e profissionais internacionais.