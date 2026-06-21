Um homem de 33 anos, com antecedentes de violência doméstica, e a filha menor morreram esta madrugada, após o adulto se atirar com a criança ao colo de um oitavo andar, em São Domingos, Santarém, afirma ao Observador fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP). Fonte da PJ informa que estava em causa uma situação de violência doméstica “do marido contra a mulher”. O alerta para o incidente foi dado cerca das 3h00 deste domingo.

“De madrugada houve nova discussão e a mulher ameaçou que ia ligar para a família dele e contar o comportamento que ele tem tido, até no sentido de a família dissuadi-lo, e no momento em que ela pega no telefone ele agarra na criança e atira-se do oitavo andar”, detalha a mesma fonte da PJ. O casal vivia com a filha naquela casa.

A PJ confirma que está em investigação um “suicídio acompanhado de homicídio da filha em contexto de violência doméstica com o objetivo de provocar sofrimento à mulher”.

De acordo com fonte oficial da PSP, os óbitos foram declarados no local. O homem tinha nacionalidade indiana, informa também a PSP. Já a criança tinha nacionalidade portuguesa. O processo de violência doméstica identificado pelas autoridades remonta a 2024.

A PSP foi “chamada de imediato ao local e efetuou a gestão do local do crime e a PJ através da brigada de homicídios assumiu a continuação das diligências de investigação e ouviu as testemunhas“. Compareceram no local os bombeiros de Santarém, uma VMER e uma equipa de psicólogos do INEM para prestar o devido apoio psicológico à mãe da criança.