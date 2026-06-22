O antigo dirigente unionista da Irlanda do Norte Jeffrey Donaldson foi esta segunda-feira considerado por um tribunal da província britânica culpado de 18 crimes sexuais contra menores, incluindo violação, cometidos há várias décadas.
O júri considerou o ex-líder do Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), defensor da permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido, culpado de violação, quatro crimes de atentado ao pudor e 13 crimes de agressão sexual, após quatro semanas de audiências no Tribunal da cidade de Newry, situada a sul de Belfast.
Todas as acusações diziam respeito a crimes perpetrados sobre duas vítimas, menores de idade na altura e cujas identidades foram protegidas, num período de 23 anos, entre 1985 e 2008.
O juiz ordenou que Jeffrey Donaldson, de 63 anos, fosse mantido sob custódia até à leitura da sentença, sublinhando ser inevitável “uma longa pena de prisão”. A leitura da sentença está agendada para 25 de setembro.
O antigo dirigente político norte-irlandês tinha-se declarado inocente e sustentado que as acusações das queixosas eram falsas.
Depois de ascender à liderança do DUP em junho de 2021, Donaldson demitiu-se do cargo e foi suspenso em março de 2024, após ser indiciado.
A sua mulher, a antiga assessora parlamentar Eleanor Donaldson, de 60 anos, também foi considerada culpada de cinco acusações de cumplicidade nos crimes cometidos por Jeffrey Donaldson. Foi declarada inapta para ser julgada devido a problemas de saúde mental.