O selecionador francês de futebol, Didier Deschamps, vai falhar o jogo dos gauleses com a Noruega, o último no Grupo I do Mundial2026, na sexta-feira, devido à morte da mãe, informou a federação daquele país (FFF) esta terça-feira.

“Didier Deschamps estará impossibilitado de ministrar as sessões de treino que antecedem o Noruega-França. Estará igualmente ausente do banco no último jogo dos ‘bleus’ no Grupo I. A equipa francesa foi informada de manhã da morte da sua mãe. O treinador vai regressar a França para marcar presença no funeral”, indicou a FFF, em comunicado divulgado no seu sítio oficial na Internet.

Na mesma nota, o organismo refere que, durante a ausência de Deschamps, de 57 anos, a seleção francesa será orientada pelo treinador-adjunto, Guy Stéphan. “Nesta hora difícil, desejamos muita força ao nosso selecionador e manifestamos-lhe o apoio total de todos na federação”, referem.

Após vencer o Senegal (3-1) e o Iraque (3-0), a França lidera o Grupo I, com seis pontos, em igualdade com a Noruega, que também bateu iraquianos (4-1) e senegaleses (3-2), sendo que tanto gauleses como nórdicos já garantiram a passagem aos 16 avos de final do Mundial2026.

O duelo entre as duas seleções, agendado para sexta-feira, a partir das 20h00 (hora em Lisboa), em Foxborough, nos Estados Unidos, servirá para definir o primeiro e o segundo lugares.