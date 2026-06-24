A GNR deteve duas pessoas e apreendeu 147 doses de vários tipos de drogas nas imediações de um festival de música, no Crato, distrito de Portalegre, entre os dias 16 e 17 deste mês, foi divulgado esta quarta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana (GNR), explica que a operação especial de prevenção criminal, no concelho do Crato, no âmbito do festival Waking Life, serviu para “prevenir e combater” a criminalidade, “reforçar o sentimento” de segurança da população.

No âmbito das ações de fiscalização nos principais acessos ao recinto do evento, a GNR apreendeu 82 doses de anfetaminas, 5,76 gramas de cogumelos alucinógenos, cinco comprimidos de ecstasy, 30 doses de haxixe, 11 doses de liamba, oito selos de LSD e seis doses de MDMA.

No decorrer da operação, os militares da Guarda registaram dois crimes por tráfico de droga e efetuaram 12 contraordenações ao código da estrada e 12 contraordenações por detenção/consumo de produto estupefaciente.

Na segunda-feira, quando ainda decorria o festival, uma mulher de 28 anos, oriunda dos Países Baixos, foi encontrada sem vida nas margens de uma barragem no Crato, disseram à Lusa fontes da GNR e Proteção Civil.

Contactada pela Lusa esta quarta-feira, fonte da GNR disse que após terem sido desenvolvidas várias diligências, “não há indícios de crime”.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que o alerta para a ocorrência, classificada como doença súbita, foi dado pelas 17h45, tendo este episódio ocorrido na Estrada Municipal 532-1, Barragem das Nascentes, na União de Freguesias de Crato e Mártires.