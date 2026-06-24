O PS dos Açores considerou esta quarta-feira “incompreensível” que a Lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel, continue sem serviço de shuttle em autocarro, numa altura em que a procura turística atinge os seus níveis mais elevados.

A deputada socialista Marlene Damião, citada numa nota de imprensa do partido, considera que a situação “evidencia a falta de planeamento do Governo Regional relativamente a um serviço que o próprio executivo considerou essencial para compatibilizar a proteção ambiental da Reserva Natural da Lagoa do Fogo com o acesso ordenado de residentes e visitantes”.

Marlene Damião falava à margem de uma visita do grupo parlamentar socialista ao local, onde, segundo a nota, “foi possível constatar a inexistência do serviço de transporte que, em anos anteriores, assegurava o acesso condicionado àquele espaço natural durante os períodos de maior afluência”.

“A Lagoa do Fogo é um dos espaços naturais mais emblemáticos dos Açores e uma das principais atrações turísticas da ilha de São Miguel. A elevada procura deste local é conhecida há vários anos e, por isso, é difícil compreender que, numa fase de maior afluência, continue sem estar disponível um serviço que já foi utilizado anteriormente para responder a esse desafio”, afirmou.

Segundo a parlamentar, o modelo de acesso condicionado através de transporte coletivo surgiu precisamente para assegurar uma gestão equilibrada entre a preservação ambiental e a experiência de quem visita aquele espaço natural.

“Quando existe um modelo já testado e cuja necessidade é reconhecida, compete ao Governo [Regional] preparar atempadamente os procedimentos necessários para garantir a sua continuidade”, disse.

Na sua opinião, um espaço com a importância da Lagoa do Fogo “não pode ficar dependente de atrasos ou de soluções de última hora”.

A parlamentar socialista entende que a atual situação evidencia a necessidade de “maior capacidade de antecipação e organização” por parte do executivo açoriano, “sobretudo num território cuja economia beneficia fortemente da atividade turística”.

Para o PS, o Governo Regional (PSD, CDS-PP e PPM) deve esclarecer quando prevê assegurar o funcionamento regular do serviço de shuttle (assegurado por autocarro) e garantir que “são retiradas as devidas conclusões” deste episódio, para evitar que problemas semelhantes se repitam nos próximos anos.

Fonte oficial da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse à agência Lusa que “já foram entregues os documentos de habilitação pela empresa que ganhou o concurso público” para assegurar o serviço de shuttle e a Direção Regional do Turismo “está a tramitar o processo da forma normal, de acordo com os requisitos legais”.

O serviço de shuttle, iniciado em 2023 pelo Governo dos Açores, através da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, tem funcionado entre os meses de junho e de setembro.

É um serviço gratuito para os residentes na região e surgiu para facilitar o acesso à Lagoa do Fogo, um dos principais pontos de atração turística da ilha de São Miguel, disciplinar a circulação de viaturas e garantir o respeito pela natureza.